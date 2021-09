Jessica Aidi, la modella che ha stregato Verratti: il matrimonio e un'estate super sexy

02 settembre 2021 a

Jessica Aidi, modella di 29 anni, originaria di Montpellier in Francia, è la moglie del calciatore della Nazionale e campione europeo Marco Verratti. Bellissima e impegnata nel mondo della moda ormai da tempo, Jessica Aidi ha sposato il centrocampista lo scorso 15 luglio. Per poi dedicarsi a un'estate super sexy tra bagni, gite in barca, sup e bikini striminziti.

Jessica proprio grazie al lavoro di modella ha posato per tantissime campagne pubblicitarie, fra le quali quella di Sport Illustrated, ma è il suo secondo lavoro ad averle portato l’amore: già, perché Verratti l’ha conosciuta mentre esercitava la sua seconda professione, quella della cameriera. La ragazza è stata fra le 6 finaliste del Si Swimsuit. Fa parte dell’agenzia di modelle Wilhelmina di New York e della Next Paris. Verratti - nelle indiscrezioni riportate dal gossip - dopo che ha conosciuto Jessica ha deciso di lasciare la sua compagna storica, Laura Zazzara, con cui stava insieme da 10 anni (dalla prima relazione sono nati Tommaso e Andrea).

La storica compagna, Laura, avrebbe saputo del tradimento tramite alcune foto scattate da paparazzi e pubblicate sul settimanale Chi che mostravano Marco insieme alla sua nuova fiamma, Laura ha deciso così di mollarlo e di trasferirsi con i due figli poco lontano dalla casa in cui abitava assieme al centrocampista. Verratti, al centro di polemiche per una presunta vita sregolata, in una vecchia intervista a La Gazzetta dello Sport, aveva replicato così a chi lo accusava di fare le notti brave: “Il mio stile di vita non è quello che dicono, amo stare con la mia famiglia e non esco ogni notte anche perché altrimenti mia moglie mi caccia. Ogni mattina i miei figli si svegliano alle 7 per andare a scuola, la mia vita è tranquilla”. Poi l'avvento di Jessica.

