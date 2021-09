Stasera in tv, 2 settembre, su Canale5 il film Aenne Burda: la storia vera della donna del miracolo economico

02 settembre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 2 settembre 2021, va in onda il film "Aenne Burda - La donna del miracolo economico" (Canale 5, ore 21,20). Pellicola tedesca del 2018, è ispirata alla storia vera della donna che fondò una delle prime riviste femminili nella Germania post nazista. Ad interpretarla sul piccolo schermo è l'attrice tedesca Katharina Wackernagel.

Aenne Burda, nata e morta a Offenburg, in Germania, è stata editrice del Gruppo Burda ed è considerata uno dei simboli del miracolo economico tedesco. Era figlia di un fuochista per locomotive a vapore utilizzate sulle ferrovie tedesche. Lasciò la scuola superiore del convento a 17 anni e divenne cassiera presso la compagnia elettrica di Offenburg. Nel 1930 conobbe lo stampatore ed editore Franz Burda, figlio di Franz Burda, fondatore della tipografia Burda. I due si sposarono nel 1931 ed ebbero tre figli: Franz, Frieder e Hubert. Aenne e suo marito ebbero il merito di espandere l'azienda di famiglia nel settore delle riviste femminili. Nel 1949 Aenne Burda fondò una casa editrice di riviste di moda nella sua città natale Offenburg e lo stesso anno cominciò a pubblicare la rivista Favorit, in seguito rinominata Burda Moden. Burda Fashion è attualmente pubblicata in 90 paesi in 16 lingue diverse. La Hubert Burda Media, dal nome del suo terzogenito, è oggi una società di media globale.

La trama del film: Offenburg, 1949. Quando Aenne scopre il tradimento del marito, ricco professionista e padre dei suoi tre figli, il bigottismo della Germania del dopoguerra le impone di non lasciarlo. E' in quel momento che Aenne decide di realizzare un suo vecchio sogno: ideare una rivista di moda con cartamodelli, grazie ai quali le donne possano confezionare abiti a casa loro. La vita di Aenne da quel momento prende una piega inaspettata: il suo lavoro la porta in giro per il mondo, e raccoglie ovunque successi professionali. Anche la sua vita sentimentale rifiorisce: si innamora, ricambiata, di un italiano. Ma poco dopo Franz, suo marito, che nel frattempo ha lasciato la sua amante, la riporta a casa, instaurando un rapporto coniugale basato sul mutuo rispetto e sul quieto vivere.

