Wanda Nara bollente a bordo piscina, seno e lato b esagerati: poi trionfo sexy con la sorella Zaira | Foto

02 settembre 2021 a

a

a

Foto (quasi) da bollino rosso per Wanda Nara su Instagram. La showgirl, influencer e procuratrice argentina infatti ha pubblicato sul suo profilo da 8 milioni di follower un doppio scatto ad alto tasso di sensualità.

Nel primo Wanda è in costume a bordo piscina "come un pesce", ha scritto nella didascalia. Un costume striminzito incapace di contenere le sue curve generose ed esplosive, con seno e lato b in primo piano, letteralmente incontenibili.

Wanda Nara, la lezione di nuoto è hot: mini costume con seno incontenibile a bordo piscina | Foto

Nel secondo invece insieme alla sorella Zaira si è fatta immortalare in un'immagine con sguardo ammiccante (anche da parte di Zaira) e un lato b esaltato dai jeans super attillati.

Insomma, un trionfo sexy che ha fatto non poco felici i suoi numerosissimi fan.

Wanda Nara, sexy anche senza trucco in canottiera: ma stavolta i fan chiedono di Icardi. "Portalo alla Juve" | Foto

Per quanto riguarda invece il marito Mauro Icardi, si è parlato molto di lui in questa sessione di mercato, soprattutto per una richiesta last minute da parte della Juventus. Non se ne è fatto nulla, con Icardi che resterà almeno fino a gennaio a Parigi. Per lui tuttavia si preannuncia poco spazio, vista pure la permanenza in Francia di Mbappé. Tornando a Wanda, la moglie di Maurito recentemente ha pubblicizzato pure la sua linea di cosmetici, su tutti il rossetto Chicago. E lo ha fatto a modo suo, con foto decisamente hot. Per mantenersi in forma segue una dieta particolare: il suo segreto è quello di non bere mai alcolici e non fumare, vietate anche le bibite gassate. La showgirl ha fatto sapere poi di usare molte vitamine e integratori sempre su consiglio del proprio medico. Beve inoltre più di due litri di tè verde al giorno, che è molto usato in Giappone, visto che ha proprietà antiossidanti contro le rughe e anti-tumorali. Poi altre regole di bellezza: mai andare a letto senza truccarsi e fare ogni settimana due, tre, tipi diversi di maschera al viso. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Wanda Nara hot, pubblicizza il suo rossetto ma il seno esce fuori dalla vestaglia: fan scatenati | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.