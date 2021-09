Loretta Goggi, dall'amore con Brezza alla lite con Mike Bongiorno: "Mi ha offeso come donna e professionista"

01 settembre 2021 a

Loretta Goggi è una attrice, conduttrice e cantante tra le più famose in Italia. Nata il 29 settembre 1950 a Roma sotto il segno della Bilancia da genitori originari di Circello, in provincia di Benevento, è stata protagonista anni fa, nel 2007, di una lite in diretta con Mike Bongiorno a Miss Italia. Il suo scontro sul palco con il compianto presentatore è rimasto nella storia della tv, tant’è che lei torna a parlarne: "Stimavo Mike ma mi ha offeso come donna e come professionista", ha ribadito anche appena qualche anno fa.

Tornando nel dettaglio dello scontro, Loretta Goggi si era scagliata contro Mike Bongiorno per il fatto di essere entrata in studio con tanti minuti di ritardo per un collegamento tra Bongiorno e Fiorello: "Pensavo di entrare con te, e presentare insieme Miss Italia, invece hai fatto il collegamento con Fiorello, che volevo salutare pure io - le sue parole in quella circostanza -. Me ne vado, non pensavo di arrivare dopo mezz'ora di spettacolo, ma stiamo scherzando". Bongiorno era rimasto stupefatto. "Alle prove hai cambiato la scaletta mille volte - aveva quindi insistito la Goggi - e poi mi hai fatto aspettare per il collegamento con Fiorello. Non si fa così". Poi il rientro in scena non senza polemica: "Mi sento proprio come queste ragazze, sto ricominciando tutto daccapo. Noi donne siamo tutte un po' Cenerentole - aveva commentato -. Mike, mi hai trattato come Edy Campagnoli, la tua valletta muta".

Per quanto riguarda la vita privata, Loretta Goggi ha avuto un unico grande amore, conosciuto sul set dello show Fantastico: si tratta di Gianni Brezza. Loretta ha trascorso con lui tutta la sua vita da quando i due si sono conosciuti e innamorati. Lui si è separato dalla moglie e con Loretta ha ritrovato quella felicità che oramai sembrava perduta. Nel 2008 hanno deciso, dopo 29 anni di convivenza, di celebrare il loro matrimonio. Poi nel 2011 la morte di Brezza. Loretta Goggi è protagonista mercoledì 1 settembre su Rai1 a Techetechetè, proprio nello scontro in diretta con Mike Bongiorno.

