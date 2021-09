Diletta Leotta sexy in costume, nostalgia dell'estate sulla sedia a sdraio: ecco la citazione dei Righeira | Foto

01 settembre 2021 a

Diletta Leotta nostalgica e sexy su Instagram. La conduttrice Dazn infatti ha pubblicato uno scatto in cui è distesa su una sedia a sdraio in costume nero. Sguardo magnetico e citazione dei Righeira, della loro canzone più famosa: "L'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va", la didascalia che accompagna l'immagine.

Chissà se questa ultima riflessione è legata al suo addio (ancora non confermato ma che pare essere concreto) con l'attore turco Can Yaman. Insomma, Diletta Leotta sta diventando grande senza volerlo, ma il suo effetto sui follower è sempre lo stesso: raffica di like e commenti entusiastici. Negli ultimi giorni Diletta si è concessa anche una breve vacanza. La sexy conduttrice ha trascorso infatti qualche giorno a Venezia, regalando come sempre scatti e stories su Instagram per i suoi quasi 8 milioni di followers. E così è apparsa prima insieme alla sua amica di sempre, Lorenza Di Prima, all'interno del casinò Ca' Noghera, poi splendida in gondola, con un vestito nero lungo con trasparenze hot che hanno fatto letteralmente impazzire i fan. "Tra la luna e la laguna", ha scritto nella didascalia.

Diletta inoltre non ha fatto molto caso alle polemiche su di lei e sulla recente festa di compleanno con le "donne lampadario". Anzi, il suo party white and shine ha continuato per giorni a imperversare sulla pagina Instagram della conduttrice, tanto che nelle sue stories ha ripostato qualche giorno fa una foto di un fan che in una immagine con Diletta e le amiche (tra cui anche la cantante Elodie e la stessa Lorenza Di Prima) ha titolato White and Shine, quando vedi la Madonna. Ora un'altra foto, ma un po' malinconica, che comunque riscuoterà (ne siamo certi) tanto successo tra i suoi fan.

