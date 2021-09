Federico Quaranta, dall'ex moglie Simona Branchetti alla figlia Petra con Giorgia Iannone De Sousa

01 settembre 2021 a

Federico Quaranta è un conduttore e autore televisivo e radiofonico, legato al mondo dell'enogastronomia e delle eccellenze del territorio. Dal 2003, insieme a Tinto (Nicola Prudente), è la voce di Decanter su Radio2, trasmissione che parla soprattutto di enologia, ma in generale di tutto ciò che riguarda il buon cibo italiano e lo stile di vita slow.

E' stato protagonista inoltre, tra gli altri programmi, de La Prova del Cuoco (in sostituzione di Antonella Clerici per alcune puntate) e Linea Verde Orizzonti. Dal 2020 è al timone di Linea Verde, Linea Verde Tour e Linea Verde Radici su Rai1, diventando il maggiore conduttore gastronomico italiano in auge. Nato a Genova il 27 marzo 1967 sotto il segno dell'Ariete, Quaranta, per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato dal 2008 al 2013 con la giornalista del Tg5 Simona Branchetti. Poi la separazione, con l'attuale compagna Giorgia Iannone de Sousa ha una bimba, Petra, nata nel 2018.

Su Giorgia Iannone de Sousa non si conoscono tanti dettagli, anche se durante una puntata de La prova del cuoco, Federico ha rivelato come lei sia molto bella e amante della buona cucina. Quaranta è il secondo di tre figli, nonché l’unico maschio. Era molto legato al padre, che ha perso a gennaio 2017. Insieme ad Andy Luotto ha scritto il libro Anche i vegani fanno la scarpetta. Il cuoco epicureo Luotto, oltre a essere stato un comico legato a vecchie trasmissioni di Renzo Arbore, è appunto uno chef amante della buona cucina: per lui è stato un dramma scoprire come suo figlio fosse vegano e da qui la riflessione che tutti i piatti della tradizione mediterranea sono realizzati con verdure, a partire dai classici spaghetti al pomodoro. Tornando a Federico Quaranta, è protagonista su Rai1 di Linea Verde Radici, nella puntata di mercoledì 1 settembre, dedicata alla Sicilia.

