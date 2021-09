Valentina Ferragni, nuova compagnia dopo le vacanze con Luca Vezil: arriva Gabriella. Ecco chi è | Foto

01 settembre 2021 a

Valentina Ferragni è una delle due sorelle di Chiara, l'imprenditrice digitale da milioni di dollari e follower. Valentina, al contrario dell'altra sorella, Francesca, ha intrapreso la carriera nel mondo dell'imprenditoria.

Molti dei suoi scatti riguardano anche la vita privata, tanto che l'ultima foto pubblicata è legata all'ultimo arrivo in casa, quello di Gabriella. Chi è Gabriella? Semplice, la nuova cagnolina di Valentina, che andrà a fare compagnia all'altro animale di casa, Pablo.

Tra le curiosità sul conto di Valentina, è miope e per questo, appena si sveglia, deve mettere le lenti a contatto. Lei e le sue sorelle avrebbero inoltre tutte e tre un tatuaggio comune in una zona top secret. Ha un ottimo rapporto pure con sua madre, Marina Di Guardo.

"Quella che ha sempre dato consigli a tutte noi è mia mamma - ha raccontato in una vecchia intervista a Cosmopolitan -. Chiara magari mi fa conoscere qualche nuovo trucco o prodotto soprattutto quelli che non si trovano in Italia e che le svelano i suoi make up artist. Ma anche io, che sono molto attenta al make up, do a tutte e tre tips e consigli". Da settembre 2020 la Ferragni junior ha lanciato una linea di gioielli molto famosa tra i più giovani e non solo. Per quanto riguarda la vita privata, Valentina è fidanzata dal 2014 con Luca Vezil, di professione digital influencer.

Valentina e Luca non mancano mai di coinvolgere i propri fan anche attraverso i social, raccontando con le immagini i viaggi e il tempo libero trascorso insieme, come per esempio la loro ultima estate ricca di vacanze. Da segnalare infine come nell’agosto 2020 si sia sfogata contro gli haters che criticavano il suo fisico, secondo loro con qualche chilo di troppo. “Non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più", la replica di Valentina.

