Stasera in tv, 1 settembre, D'Amore e D'Accordo su Real Time: le coppie vip in sfida

Torna l'appuntamento con D'Amore e D'Accordo, stavolta nella versione per vip. Dopo aver messo alla prova l’affinità di coppia degli sconosciuti provenienti da tutta Italia, Katia Follesa ci riprova con i personaggi famosi sbarcando in prima serata su Real Time con cinque nuove puntate. Appuntamento da stasera, oggi mercoledì 1 settembre, alle ore 21,20.

La comica aprirà le porte del suo salotto a tante coppie di celebrità – e aspiranti tali – pronte a mettersi alla prova e a sfidarsi a colpi di domande sul loro rapporto, per dimostrare quanto effettivamente conoscono gusti, abitudini, pregi e difetti del loro partner. Solo una coppia arriverà in finale e cercherà di dimostrare alla padrona di casa di andare “d’amore e d’accordo” per aggiudicarsi il premio finale e devolvere il montepremi all’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

A giocare saranno: Imma Polese e Matteo Giordano direttamente dal Castello delle Cerimonie; Francesco Facchinetti e Wilma Faissol; il giudice di Cortesie per gli Ospiti Roberto Valbuzzi e sua moglie Eleonora Laurito; la make-up artist Clio Zammatteo e suo marito Claudio Midolo; Benedetta Parodi e Fabio Caressa; Alvin e Kali Wilkes; la miss e tronista Clarissa Marchese e Federico Gregucci; Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi; Natalia Paragoni e Andrea Zelletta; Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino; Georgette Polizzi e Davide Tresse, Veronica Peparini e Andreas Muller; l’influencer Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo; la youtuber Eleonora Petrella e il suo manager Marco Cortelli; la coppia di Matrimonio a prima vista Italia Martina Pedaletti e Francesco Muzzi.

