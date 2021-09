Stasera in tv, 1 settembre, speciale Linea Verde Radici su Rai1: viaggio in Sicilia

01 settembre 2021 a

Appuntamento speciale, su Rai1, con Linea Verde Radici. Il programma che per tutta l'estate è andato in onda il sabato a mezzogiorno, stasera mercoledì 1 settembre andrà in onda in prima serata a partire dalle ore 21,25. Lo scopo del programma è di scoprire quali siano le radici della nostra civiltà mediterranea, dal punto di vista storico, culturale, scientifico.

Alla conduzione sempre Federico Quaranta, che attraverserà l’intera Sicilia, regalando immagini (la regia è di Gian Marco Mori) di grande bellezza, a partire dai crateri dell’Etna e dalle isole Egadi. Tra gli ospiti che interverranno ci sono Roy Paci, Moses Concas, Lello Analfino e i Tinturia, Alfio Antico, oltre che le persone comuni come maestri d’ascia e pescatori.

Quaranta partirà dalla cima dell’Etna, il vulcano dei vulcani, insieme ad un vulcanologo, che condurrà i telespettatori fino alle origini dell’Etna e quelli che conosciamo come i faraglioni di Aci Trezza, legati al mito di Ulisse e alla leggenda di Polifemo (si tratta di primordiali eruzioni, emerse dal fondo del mare). Dal mare si passerà all’entroterra, tra i desertici calanchi di Centuripe, seguendo il corso del fiume Simeto. Il tutto con Giovanni Verga a scandire le tappe del viaggio. Ma anche Sciascia e Pirandello, che raccontano come la Sicilia sia terra di lavoro e fatica (per esempio le miniere del sale di Petralia Soprana). Tra i momenti più toccanti quello che riguarda la Valle del Belice, dove un tragico terremoto devastò molti paesi di montagna. Tra questi, Gibellina, che diventerà, tra le mani del genio di Alberto Burri, un’opera d’arte a cielo aperto, il Cretto. Il viaggio di Quaranta terminerà a Marettimo, la più lontana delle isole Egadi.

