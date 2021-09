Elisabetta Canalis torna in tv, stasera su Tv8 con Vite da Copertina: si parlerà delle star

01 settembre 2021 a

Elisabetta Canalis stasera, mercoledì 1 settembre 2021, torna in tv. Lo fa con Vite da Copertina, il rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacolo che va in onda su Tv8 e arrivato alla sesta edizione. Oggi andrà in onda una puntata speciale in prima serata, poi da lunedì al venerdì alle ore 17,30.

"Sono sempre stata innamorata della tv da quando ho iniziato a farla. Tra un po’ compio 43 anni sono una persona diversa rispetto a quando ho iniziato. Ho messo a fuoco le cose che mi piace fare e vorrei concentrarmi su quelle. Mi piace l’intrattenimento, presentare musica, il contatto diretto col pubblico, ma amo anche gli studi televisivi, portarmi a casa il programma la sera stessa" ha raccontato. Anche quella di Elisabetta è stata una vita da copertina: velina di Striscia la Notizia a 20 anni, fidanzamento con il calciatore Bobo Vieri, poi altre esperienze tv, la relazione con George Clooney, Poi il trasferimento a Los Angeles. "Andare via credo mi abbia giovato come persona ho visto e fatto cose nuove, conosciuto gente, fatto corsi di improvvisazione che potessero essere d’aiuto in questo lavoro. Ho detto tanti no, ho cambiato agenzia, ho fatto proprio scelte mirate" ha svelato.

Ma come sarà impostato il programma? Cosa farà Elisabetta? "Intervisterò tanti ospiti e parleremo di argomenti leggeri: costume, stili di vita, musica e cinema, moda. E delle abitudini delle star". In studio ci saranno opinionisti, giornalisti, esperti dei singoli settori, cheaiuteranno a tratteggiare una sorta di ritratto del personaggio di cui si parlerà. Tra i temi di Vite da copertina le incursioni nel mondo social dei Ferragnez e di Sabrina Salerno. E ancora il focus sugli influencer, i nuovi divi, Nicole Kidman, le star uscite da X Factor e gli attori di Hollywood caduti in disgrazia.

