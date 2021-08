Asia Argento, incontro con un serpente: poi tintarella hot con mutandine leopardate e lato b mozzafiato | Foto

31 agosto 2021 a

Asia Argento sta trascorrendo un periodo di relax in vacanza al mare. Nelle ultime stories pubblicate su Instagram infatti, l'attrice e regista figlia d'arte ha prima avuto un incontro ravvicinato con un serpente, non sappiamo se velenoso o meno.

Poi ha postato uno scatto in cui prende il sole indossando soltanto un paio di mutandine leopardate fucsia, con lato b in bella vista. Orgogliosamente, stando alla didascalia scritta dalla stessa Asia Argento. Insomma, relax ad alto tasso di sensualità per l'attrice.

Nell'ultima apparizione televisiva, lo scorso 18 giugno a Belve su Rai2, Asia Argento aveva dato vita a un duello senza esclusione di colpi con la conduttrice Francesca Fagnani. Il clima si era letteralmente incendiato quando la giornalista, compagna nella vita di Enrico Mentana, ha chiesto all'attrice delucidazioni sui motivi della mancata denuncia a Weinstein. Asia aveva risposto così: "Non l’ho denunciato vent’anni dopo perché era caduto in prescrizione e vent’anni prima non l’ho fatto perché non volevo pensare a me stessa come una ragazza stuprata, non volevo che la mia carriera finisse". Da qui l'intervento della Fagnani: "Quindi c'entra la carriera".

A questo punto la Argento aveva sbottato: "Sto parlando non mi interrompa. E’ molto difficile parlare di queste cose - le sue parole in quella circostanza -. Lei non le ha mai subite per questo le prende all’acqua di rose. Cambiamo discorso. Ne ho parlato cento volte. Sa perché non l’ho denunciato? Perché sarei finita a parlare con persone come lei". "E perché io come sono?", la replica provocatoria della giornalista. "Una tignosa rompip****. Basta, non rispondo più a queste domande, ho già scritto tutto nel mio libro", la conclusione dell'attrice.

Per quanto riguarda la vita privata, in passato per lei anche un flirt con Fabrizio Corona: "Ha detto che a letto mi ha fatto vedere le stelle? Mi ha preso, mi ha messo, mi ha girato, mi ha fatto. Poi ho detto: ‘Wow, forse ho visto le stelle’. Ok, forse ho visto le stelle, per due ore", aveva rivelato tempo fa in una delle trasmissioni di Barbara D'Urso. Ora sembra essere single, ma il suo fisico a 46 anni è ancora da applausi.

