Miriam Leone hot senza ritocchi, nuda davanti al mare: "Giovani, non siate schiavi dei filtri" | Foto

Miriam Leone ha voluto mandare un messaggio importante ai suoi 1,5 milioni di follower su Instagram sull'accettazione del proprio corpo. E lo ha fatto con una foto che ha letteralmente mandato in tilt il web. Nuda, girata di spalle, senza filtri, Miriam è comunque un incanto.

"Io non ritocco - ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine -. Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione. E sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e) e a un certo punto liberarsi, accettarsi, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla".

Miriam ha quindi proseguito: "Ragazzi/e giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi/e; è per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità. Adesso, intanto, respiro un po’ di mare e lascio fare alla luce quello che deve fare". Valanga di like e commenti, con i più diffusi che facevano notare come per lei fosse facile. "Cos'hai da ritoccare", il tenore di molti messaggi. Nei giorni scorsi su Rai1 è andato in onda il film con la stessa Miriam Leone e Luca Argentero intitolato Fratelli Unici. Un film che aveva poi fatto alimentare alcune voci su una presunta liaison tra i due attori, mai confermata dai diretti interessati. Ora Argentero (ai tempi in crisi con Myriam Catania) è felicemente sposato con Cristina Marino, dalla quale ha avuto la figlia Nina Speranza.

Per quanto concerne Miriam Leone, pure lei è legata a Paolo Carullo, musicista. Eppure Novella 2000 ai tempi delle riprese di Fratelli Unici scrisse come Argentero avesse "completamente perso la testa" per la collega. Nel film non sono mancate scene hot, anche se sembrerebbero rimaste soltanto nel set. Intanto Miriam continua a essere super sexy, rigorosamente senza filtri.

