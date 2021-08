Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, dalla fuga di lei al segreto del matrimonio: "Mai smesso di ridere"

31 agosto 2021 a

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno rappresentato probabilmente la coppia più amata della tv italiana, formidabile sia nello spettacolo che nella vita, uniti più che mai nelle scene e nella quotidianità. Si sono conosciuti nel 1958, mentre lui era fidanzato con una ballerina e lei invece con un produttore. Per un anno non hanno avuto alcun rapporto fino a quando “una sera al ristorante - secondo quanto raccontato dalla stessa Mondaini in una vecchia intervista - mi guarda e mi dice: 'Lo sai che mi sono innamorato di te?'". Subito dopo i due si sono lasciati con i rispettivi fidanzati e hanno così deciso di mettersi insieme.

Raimondo e Sandra, uniti anche nella scomparsa. Se ne sono andati a pochi mesi uno dall'altra

Dopo tre anni di fidanzamento Raimondo però non si decideva a fissare la data del matrimonio, quindi Sandra è scappata a Milano "dalla mia mamma - disse l'attrice -. Subito Raimondo mi telefonò annunciando che ci saremmo sposati il 28 maggio”.

Era il 28 maggio del 1962 quando i due quindi si giurarono amore e fedeltà di fronte a Dio, iniziando un viaggio sentimentale e professionale che sarebbe durato cinquant’anni, recitando pure nella sit com Casa Vianello, diventata un autentico cult, in cui interpretavano una coppia stanca di vivere insieme ma che continuava ad amarsi nonostante tutto.

Nel 1978 Raimondo venne colpito da un cancro al rene, poi fu la Mondaini a scoprire di avere un tumore, prima ai polmoni e poi al seno. Hanno lottato contro le malattie sempre fianco a fianco. Mentre l’uno soffriva, l’altro componente della coppia lo sosteneva e viceversa, senza mai abbandonarsi e superando ogni ostacolo. "Non abbiamo mai smesso di ridere - ha commentato Sandra in una vecchia intervista -, è il segreto per stare bene insieme: noi ridevamo delle stesse cose”. Vianello è morto il 15 aprile del 2010 e la Mondaini appena cinque mesi dopo, non potendo più stare in vita senza di lui. Sandra e Raimondo saranno tra i protagonisti martedì 31 agosto su Rai1 nella puntata di Techetechetè, dedicata all'amore.

