Oroscopo del Corriere di mercoledì 1 settembre 2021: le previsioni dei segni zodiacali

Nuovo oroscopo dei segni zodiacali di mercoledì 1 settembre 2021: ecco quello che le stelle riservano nella prima giornata del mese.

ARIETE

Oggi è il momento perfetto per pensare esclusivamente a se stessi: cercate di regalarvi quell’esperienza che sognate da tanto tempo.

TORO

Nuove conoscenze potrebbero rendere la giornata davvero speciale: vi sentite bene e qualcuno che vi interessa saprà notarvi fra tutti.

GEMELLI

Fate tesoro delle esperienze passate per non cadere nel tranello di una persona poco simpatica: riuscirete nel vostro intento.

CANCRO

Sarà una giornata senza nuvole per le coppie, che troveranno il modo di aumentare la complicità. Una nuova avventura attende invece i single.

LEONE

Sarete più brillanti del solito e questo vi permetterà di attirare parecchie simpatie... anche qualcuna che vi farà battere il cuore!

VERGINE

Questa giornata vi vedrà un po’ inquieti e con la mente rivolta al passato. Non piangete sul latte versato, o andrà a finire male...

BILANCIA

Nei vostri sogni tutto sembra perfetto, ma la realtà è diversa. Può capitare un momento di crisi, ma dovete ritrovare la retta via.

SCORPIONE

Avete esaurito le cartucce e non sapete come attirare l’attenzione di una persona speciale: non demordete, chi l’ha dura la vince.

SAGITTARIO

Se non siete sicuri della strada da percorrere, chiamate gli amici e chiedete un consiglio: sanno che cosa è meglio per voi.

CAPRICORNO

Siete sempre più diffidenti, colpa di alcune persone che vi hanno deluso in maniera inaspettata. Difficile, a questo punto, biasimarvi.

ACQUARIO

Il clima è ancora vacanziero, ma voi siete già proiettati su un nuovo inizio che non vedete l’ora arrivi. Siete animati da grandi motivazioni.

PESCI

Solo di fronte al mare vi sentite voi stessi, per questo dovete godere appieno di questi ultimi giorni di relax per ricaricare le batterie.

