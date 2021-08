Lady Diana: stasera 31 agosto su Rai 1 c'è "D. Time - il tempo di Lady D" a 24 anni dalla "strana" morte

30 agosto 2021 a

Nel giorno dell’anniversario della morte, avvenuta il 31 agosto 1997, Rai Documentari porta in prima serata "D. Time - Il tempo di Lady D.", una coproduzione internazionale sulla vita della principessa Lady Diana. Il documentario, in onda su Rai1 stasera martedì 31 agosto alle 21.25, ha come voce narrante la conduttrice del Tg1 Laura Chimenti per un racconto della vita di Diana Spencer e dei trent’anni che l’hanno vista protagonista della scena internazionale.

Interprete unica del suo tempo, capace di comprendere lo spirito degli ultimi trent’anni del XX secolo, Diana ha contribuito ad ispirare cambiamenti sociali, passando da timida sposa alle prime esperienze nella casa reale inglese a consorte del principe ereditario impegnata nel sociale insieme alle star di Hollywood e del pop anni ’80, fino a diventare la "Principessa del popolo", emblema pubblico di un nuovo candore emotivo durante i mutevoli anni ’90 della Gran Bretagna sotto i New Labour. Il documentario include filmati d’archivio straordinari e inediti della vita di Lady D., insieme a scene iconiche dei cambiamenti culturali, sociali, economici che Diana ha vissuto negli anni ’80 e ’90.

Sino alla "strana" morte, che avvenne nelle prime ore della notte di domenica 31 agosto 1997, in un incidente stradale avvenuto nella galleria che passa sotto il Ponte de l'Alma a Parigi. Una vicenda ancora misteriosa, che continua ad alimentare dietrologie e retroscena, e nel tempo ha generato una vasta teoria del complotto. Insieme alla Spencer morirono l'imprenditore Dodi Al-Fayed, suo compagno, e il conducente dell'auto sulla quale viaggiava la coppia, Henri Paul; sulle cause dell'incidente sono state fatte numerose ipotesi e sono state operate delle vere e proprie speculazioni mediatiche. Secondo alcuni, infatti, i mandanti sarebbero alcuni membri della famiglia reale, mentre gli esecutori i servizi segreti della Regina. Troppe le circostanze che non tornano, secondo i molti studiosi del caso.

