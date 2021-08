Stasera in tv 30 agosto 2021, su Rete 4 c'è Controcorrente con Veronica Gentili: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata

30 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 30 agosto 2021, alle 21.20 su Rete 4 c'è Controcorrente, la trasmissione di approfondimento condotta da Veronica Gentili. Andiamo a vedere i contenuti principali della puntata di oggi. Al centro dell’ultimo appuntamento con “Controcorrente” - il programma di approfondimento giornalistico in onda in prima serata su Retequattro condotto da Veronica Gentili – ci sarà un’intervista a tutto campo al leader della Lega Matteo Salvini, con un particolare focus sulla crisi in Afghanistan e sul caso Lamorgese.



Antonio Conte e Melissa Satta dentro la squadra di Sky Sport: ecco gli altri



A seguire, con il professor Massimo Galli, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli e il leader di Azione Carlo Calenda, spazio a un dibattito sulla ripartenza dopo un’estate in zona bianca e sull’obbligo vaccinale che il Governo sembra si appresti a introdurre con un’apposita legge: il Paese è pronto a gestire l’avvio di tutte le attività con l’arrivo dell’autunno?

"Julian Assange, un processo al giornalismo": questa sera su Rai 3 l'inchiesta di PresaDiretta



Infine, anche questa settimana la trasmissione dedicherà un ampio approfondimento al dibattito sulle origini della pandemia e alle relative bufale e teorie del complotto nate in questi due anni e legate all’ancora sconosciuta causa che ha provocato la comparsa del virus pandemico. Tra gli ospiti anche: il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, il professor Matteo Bassetti, Alessandro Sallusti, Alessandro Meluzzi, Piero Sansonetti, Klaus Davi e Maria Giovanna Maglie.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 30 agosto 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.