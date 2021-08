Antonio Conte sarà opinionista Sky Sport per la stagione 2021/2022. C'è anche Melissa Satta. Ecco gli altri

30 agosto 2021 a

Antonio Conte sarà opinionista Sky Sport per la stagione 2021/2022. L’allenatore sarà ospite negli studi della Champions League e in quelli di calcio internazionale, oltre che protagonista del nuovo spot di Sky in onda a partire dai prossimi giorni. Tra i nuovi volti della pay tv c’è anche Melissa Satta, che sarà presenza fissa a "Sky Calcio Club", la domenica sera con Fabio Caressa, e conduttrice di "Goal Deejay", programma che chiuderà la tre giorni di coppe europee. Per la stagione 2021/2022 la formazione di Sky Sport include anche Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi.

Gli studi di Champions League saranno condotti da Anna Billò, con Mario Giunta che curerà gli spazi news, mentre quelli di Europa League saranno condotti da Leo Di Bello, con Margherita Cirillo. "Sky Calcio l’Originale", il sabato sera, è condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio (mattatori insieme a Fayna e a Marco Bucciantini, stasera e domani, delle serate conclusive di "Calciomercato - L’Originale"), Paolo Condò, Billy Costacurta e il "ritorno" di Anne Laure Bonnet, che condurrà anche una nuova rubrica, "Mondogol", in onda tutti i lunedì, dedicata ai campionati esteri di Sky.

Due novità alla conduzione degli studi di Serie A: Giorgia Cenni per gli approfondimenti del match delle 12.30 della domenica (con Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi), Federica Masolin per guidare il pubblico di Sky nel posticipo del lunedì sera. I pre e post gara del Campionato di Serie B sono curati da Marina Presello, mentre per gli studi del calcio internazionale c’è Federica Lodi.

