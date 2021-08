Michelle Hunziker, nuovo look e rivoluzione: capelli corti per la prima volta. Lo shock di Elisabetta Franchi | Foto

30 agosto 2021 a

Lo aveva ventilato in qualche storia su Instagram, alla fine l'ha fatto davvero. Clamorosa svolta per Michelle Hunziker. Nulla che riguardi la sua sfera sentimentale, ma la rivoluzione è di quelle ben visibili e importanti. La conduttrice e showgirl svizzera ha dato un taglio ai suoi capelli, per un look moderno e sbarazzino.

Per lei una vera e propria svolta, visto che ha sempre portato una folta chioma bionda. "Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine con la nuova capigliatura. Tra le reazioni vip al look inedito per Michelle, c'è quella della stilista Elisabetta Franchi, letteralmente scioccata: "Non ci credo, impossibile", ha commentato. E in effetti ci vorrà del tempo per abituare i follower a questa particolare svolta.

Nei mesi scorsi si era parlato di crisi per la Hunziker con il compagno Tomaso Trussardi e il cambio di look solitamente coincide anche con un cambio di partner. Ma ovviamente non sarà questo il caso, visto che Michelle ha rivelato nelle scorse settimane di aver trascorso con Trussardi l'estate migliore di sempre. Pochi giorni fa invece la conduttrice svizzera aveva passato il fine settimana in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti, ultimo week end di vacanze per la showgirl svizzera prima del ritorno al lavoro in tv. Michelle e Aurora hanno scelto per il loro relax la meta di Gargnano, sul lago di Garda e le due non si sono risparmiate tra video simpatici inseriti nelle stories e selfie ironici. Panorama da urlo, Hunziker compresa. Sempre splendida in costume con i suoi 44 anni portati alla grande. E il nuovo taglio di capelli di certo non la penalizza, anzi. Michelle Hunziker infatti resta tra le più belle donne nel mondo dello showbiz.

