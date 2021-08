Andrea Delogu, post per la sua Rimini ma Ema Stokholma è preoccupata solo per il cane: la replica è tutta da ridere | Foto

30 agosto 2021 a

Andrea Delogu ha trascorso il fine settimana nella sua Rimini, la città dove è cresciuta dopo essere nata nella comunità di San Patrignano. E così prima di ripartire la conduttrice e scrittrice ha dedicato su Instagram un post proprio per la località romagnola, accompagnandolo a una serie di foto.

"Rimini sa come spezzarti il cuore e farti sentire in colpa d’averla lasciata - ha scritto Andrea -. Così bella da innamorarsi come al liceo, così buona da riempirti come alla cena di Natale, così Rimini da farti dire 'La pida se parsot la pis un po ma tot'. Vi amo burdeli", la conclusione in pieno dialetto romagnolo. Tra le foto ce n'è anche una in cui lei è distesa per terra a godersi la pace che magari ha ritrovato durante questo fine settimana. Curioso il siparietto tuttavia con l'amica Ema Stokholma, preoccupata per il cagnolino della Delogu, Spilla, assente nelle foto. La risposta di Andrea è ironica e irriverente: "A farti la cac** a casa". Il rapporto tra le due è comunque bellissimo ed entrambe lo hanno manifestato a più riprese anche su Instagram.

Andrea proprio recentemente ha celebrato con un lungo post su Instagram la sua amica Ema. La dj e scrittrice di origini francese si è conquistata la copertina per Donna Moderna, dopo i successi in radio e soprattutto con il suo ultimo libro Per il mio Bene, grazie al quale si è aggiudicata il Premio Bancarella.

"Fiera della mia piccola Boo. (Sì bellezza è più piccola di me, non di altezza ma di età) - si leggeva nella didascalia -. Potrei dire qui cosa sei per me, ma in realtà che gliene frega alla gente di sentire un altro pippone sull’amicizia? Quindi mi limiterò a dire solo cose egoriferitissime ma vere: il tuo successo mi rende felice (e terribilmente più sexy), mi fa capire che spesso la meritocrazia colpisce ancora e mi fa sperare nel nostro progetto a lungo termine, una villa nel bosco dove invecchiare insieme senza rotture di palle. Ti amo Morwenn Moguerou (il nome all'anagrafe della Stokholma ndr) e sei proprio una bellissima Donna Moderna". Un trionfo della loro amicizia, sempre più solida.

