Oroscopo del Corriere di lunedì 30 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

Ecco qui di seguito le previsioni segno per segno dell'oroscopo di lunedì 30 agosto 2021.

ARIETE

Oggi la terra sembra girare in direzione opposta alla tua: c'è una tale confusione che il mal di testa è dietro l'angolo. Occhio alle cadute.

TORO

Il mondo va così veloce che a volte fai fatica a stare dietro a tutti. Ma col tuo passo, in ogni caso, riesci comunque ad andare avanti.

GEMELLI

La giornata si preannuncia ricca di novità. Le stelle sono dalla vostra parte e, anche se ci sarà da lavorare, le soddisfazioni non mancheranno.

CANCRO

Il benessere totale sarà ancora lontano, ma noterete dei passi avanti: Non vi aspettate fuochi d'artificio: magari eviterete semplicemente dei guai.

LEONE

Sarebbe meglio che oggi evitaste nuovi incontri: vi manca brillantezza, rischierete soltanto di destare un'impressione negativa. Rilassatevi.

VERGINE

La gioia negli occhi degli altri che vi stanno accanto renderà un po' meno pesante la vostra giornata. Vivrete di luce riflessa, insomma.

BILANCIA

Oggi sarà particolarmente difficile allontanare i pensieri negativi: tutto quello che potete fare è darvi soltanto all'attività introspettiva.

SCORPIONE

Non sorprendetevi se oggi non filerà tutto liscio come l'olio, ma per fortuna avete il carattere e l’intelligenza per far fronte alle avversità.

SAGITTARIO

Il buonumore degli altri è contagioso, o forse siete voi a contagiare gli altri. Insomma, sembrate immersi in un meraviglioso circolo virtuoso.

CAPRICORNO

Le faccende domestiche e gli impegni lavorativi prendono il sopravvento su qualunque altra attività. Capirete che dovrete rimandare lo svago.

ACQUARIO

Il clima esterno non influirà minimamente sul vostro umore: sarete così brillanti che tutti vi seguiranno e vi dimostrerete dei veri leader.

PESCI

L'attenzione sarà posta soprattutto sulla famiglia: c'è qualcosa che vi preoccupa, così avrete voglia di dare il vostro contributo per risolvere un problema.

