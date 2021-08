Elisabetta Gregoraci, altro show in bikini in barca: addominali che lasciano di stucco Matilde Brandi | Foto

29 agosto 2021 a

Elisabetta Gregoraci ancora sexy in barca. La showgirl e conduttrice ex moglie di Flavio Briatore infatti ha postato una serie di scatti su Instagram relativi all'ultima vacanza in Sicilia. Scatti in cui è immortalata in bikini celeste, per un fisico da urlo, con curve perfette al punto giusto. Tra i commenti che hanno accompagnato il post, da segnalare anche quello di Matilde Brandi, sua compagna di avventura al Grande Fratello Vip 5, che ha elogiato i suoi addominali, decisamente scultorei.

Una estate per la Gregoraci in giro per l'Italia e l'Europa, visto che ha toccato Forte dei Marmi, Capri, Sardegna, Ibiza e Formentera e appunto la Sicilia. In un precedente scatto si era fatta immortalare con trecce alla moda e bikini arcobaleno, quest'ultimo capace di esaltare un fisico perfetto con curve super sexy.

Fisico mozzafiato, frutto di tanto allenamento e una dieta ben bilanciata. Elisabetta non rinuncia alle proteine, quali la carne e il pesce, che alterna di solito a cena. Beve molta acqua e pratica tantissimo sport, visto che in passato è stata appassionata di atletica leggera e karate.

Intanto continua il tira e molla tra la Gregoraci e Flavio Briatore; a 5 anni dal divorzio i due sono tornati a farsi vedere insieme. Di recente i paparazzi hanno pizzicato i due sullo yacht del manager, senza il loro bambino, tra sguardi complici, sorrisi e carezze. “Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima e di reciproco rispetto, ma nulla di più”, ha dichiarato Elisabetta Gregoraci in una recente intervista al settimanale Oggi senza aggiungere ulteriori dettagli. I beninformati hanno assicurato invece che Flavio Briatore è ancora molto innamorato della sua ex moglie e non riesce ancora ad accettare fino in fondo la fine del matrimonio.

