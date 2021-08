Stasera in tv 29 agosto su Italia 1 c'è il film Matrimonio al sud: trama e cast

29 agosto 2021 a

Stasera in tv, domenica 29 agosto, su Italia 1 c'è il film commedia "Matrimonio al Sud". Ecco alcune anticipazioni su trama e cast di questa pellicola del 2015 diretta da Paolo Costella.

Oggi per tanti ragazzi il matrimonio è poco più di una formalità, ma cosa succede se a sposarsi sono il figlio di un industriale del nord e la figlia di un pizzaiolo meridionale? Che il modo di vedere il matrimonio, sobrio ed elegante, del primo si dimostra molto diverso da quello, eccessivo e chiassoso, dell'altro. Sono due visioni del mondo opposte. Va da sé che, essendo il meridionale il padre della sposa, le nozze vadano celebrate al sud. Quindi il nordista è costretto a scendere in territorio nemico. La guerra tra i due papà è inevitabile e divertente. Ma a farne le spese sono i ragazzi e il loro amore che rischia di naufragare per colpa dei due genitori...

Nel cast ci sono Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Enzo Salvi, Gabriele Crilli, Debora Villa, Barbara Tabina e Fatima Trotta. Sulle altre reti Mediaset, sempre in prima serata, ci sono i nuovi episodi della serie Grand Hotel su Canale 5, mentre su Italia 1 c'è Pressing prima serata, dedicato alla seconda giornata del campionato di calcio di Serie A.

