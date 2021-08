Stasera in tv 29 agosto, su Rai 1 c'è il film "Chi m'ha visto": trama e cast

29 agosto 2021 a

a

a

Stasera in tv, domenica 29 agosto, su Rai 1 c'è il film dal titolo "Chi m'ha visto". Ecco alcune anticipazioni sulla trama e il cast di questa pellicola del 2017.

"Chi m’ha visto" racconta la storia rocambolesca, comica e grottesca di Martino Piccione, un bravissimo chitarrista che collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana, solo che nessuno se n’è accorto, perché lui è quello che sul palco sta dietro e i riflettori sono tutti puntati sul cantante famoso. D’altra parte il mondo dello spettacolo è così: non conta quanto vali, conta quanto appari. E tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei suoi concittadini che lo sfottono per la sua ossessione di diventare un musicista famoso. E allora, con l’aiuto del suo migliore amico Peppino, un “cowboy di paese” con pochi grilli per la testa, decide di mettere in atto un piano strampalato pur di attirare l’attenzione su di sé, e organizza la propria sparizione. Nel cast ci sono - tra gli altri - Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Manuela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Oriana Celentano e Sabrina Impacciatore.

