Pressing Prima Serata, anticipazioni e ospiti del 29 agosto su Rete 4

Pressing prima serata torna oggi, domenica 29 agosto, a partire dalle ore 21.50 su Rete 4. Ecco alcune anticipazioni sui temi del giorno e sugli ospiti in studio. La puntata sarà condotta, come la scorsa settimana, dall’inedita coppia composta da Massimo Callegari e Monica Bertini.

In studio Riccardo Trevisani, Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro e Riccardo Ferri. Ospiti d’eccezione, l’attore e grande tifoso del Napoli Salvatore Esposito, la showgirl tifosa del Milan Federica Fontana e i giornalisti Mario Sconcerti e Giampiero Mughini. Al centro del programma gol, approfondimenti, commenti dei protagonisti e dibattito sui temi più caldi dell’attualità calcistica. Non mancheranno gli aggiornamenti sul calciomercato, affidati a Claudio Raimondi. Mediaset, inoltre, seguirà l’intera stagione calcistica con programmi informativi, servizi nei vari Tg e, soprattutto, con continui e immediati update sul sito SportMediaset.it.

Su Rai 2, invece, lo storico programma "La domenica sportiva" andrà in onda solo al termine delle partite, quindi dalle ore 22.50, con la conduzione di Jacopo Volpi. Sulle altre reti Mediaset, in prima serata andranno in onda il film comico "Matrimonio al sud" su Italia 1 e i nuovi episodi della serie Grand Hotel su Canale 5.

