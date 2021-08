Massimo Ranieri, tra gli amori anche Leyla Martinucci: la rivalità con Morandi e le partite a scopa nei camerini

29 agosto 2021 a

a

a

Massimo Ranieri, all'anagrafe Giovanni Calone, è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano e non solo. Nato a Napoli, il 3 maggio 1951, è stato interprete di canzoni che hanno fatto la storia della musica del Paese, da Perdere l'amore a Rose rosse, Vent'anni, Erba di casa mia e tante altre. Per quanto riguarda la vita privata, Massimo Ranieri ha una figlia, Cristiana Calone, riconosciuta soltanto quando la ragazza aveva 24 anni. Cristiana è nata dall’amore con Franca Sebastiani, morta nel 2015. La loro è stata una storia piuttosto turbolenta e tormentata, soprattutto dopo la nascita della figlia Cristiana.

Massimo Ranieri, la figlia Cristiana avuta da Franca Sebastiani. Poi la storia con Barbara Nascimbene

Franca Sebastiani è stata una nota scrittrice giornalista e cantante conosciuta nel mondo dello spettacolo con il nome Franchina. Pare che i due siano stati insieme dagli anni Sessanta e già all’epoca sul loro conto pare se ne dicessero di tutti i colori. La storia purtroppo ha iniziato a vacillare quando il cantante napoletano ha deciso di non riconoscere la figlia per evitare di compromettere la sua carriera. Ad ogni modo, è stato poi nel 1995 che Massimo ha voluto riconoscere Cristiana come sua figlia.

Gianni Nazzaro morto, dai quattro figli alla rivalità con Massimo Ranieri: il retroscena su Perdere l'amore

Ranieri ha parlato in passato della sua rivalità con Gianni Morandi. “L’avete inventata voi giornalisti - ha affermato -. Come quella tra Rivera e Mazzola o tra Villa e Modugno. Gianni vive a Bologna, io a Roma: non ci frequentiamo. C’è stima, ma non siamo mai diventati amici. Però ci siamo divertiti ai tempi di Canzonissima". Tra prove, controprove e dirette, non mancavano gli scherzi e le partite a scopa nei camerini. Per quanto riguarda gli altri amori di Massimo Ranieri, oltre a Franca Sebastiani, l’artista è stato legato a Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci, cantante lirica. A Massimo Ranieri è dedicata la puntata di Techetechetè su Rai1 domenica 29 agosto.

Massimo Ranieri, la figlia Cristiana Calone: nata nel 1971 e riconosciuta soltanto quando lei aveva 24 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.