Flavio Insinna, dall'amore per Adriana Riccio alla mancanza dei figli: "Avrebbero avuto un papà assente"

Flavio Insinna è un attore e conduttore, molto amato dal pubblico. In questi ultimi anni ha guidato L'Eredità, il quiz in onda nel preserale di Rai1. Tra i campioni che si sono affermati, c'è anche il divulgatore culturale Massimo Cannoletta, che ha conquistato oltre 200.000 euro grazie al gioco finale de La Ghigliottina.

"Non ha ancora ricevuto nemmeno un centesimo dei 200mila euro vinti a L'Eredità - ha sottolineato l'ex concorrente in una recente intervista a fanpage.it -. Non ho ancora ricevuto la somma, la procedura per la consegna del montepremi è iniziata, ma non è ancora ultimata. Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini. Quello che adesso ho in mente di fare è, semplicemente, comprare una casa. Il mio stile di vita resterà lo stesso, nessuna vita da re".

Tornando a Flavio Insinna, per quanto riguarda la vitat privata, dal 2018 il conduttore e attore è impegnato in una relazione con Adriana Riccio. E sono più uniti che mai con l'ex concorrente di Affari tuoi, conosciuta proprio all'interno del programma.

"Adriana è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire - ha spiegato in una intervista di qualche tempo fa -. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce. Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere la parte che prende e basta". Insinna, recentemente, ha parlato pure della mancanza dei figli: "Perché non ho figli? Me l’ha come imposto un istinto quasi animale - ha spiegato -: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una monca con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono". Flavio Insinna è protagonista, con Massimo Cannoletta, a Da noi A ruota libera, su Rai1, nella puntata in onda in replica domenica 29 agosto.

