Wanda Nara hot, pubblicizza il suo rossetto ma il seno esce fuori dalla vestaglia: fan scatenati | Foto

29 agosto 2021 a

a

a

Wanda Nara promuove la sua linea di cosmetici, con il suo proverbiale stile super sexy. La showgirl, influencer e procuratrice argentina ha infatti postato sul suo profilo Instagram da 8 milioni di follower uno scatto in cui pubblicizza il rossetto Chicago, che fa parte della sua nuova linea di cosmetici.

Ma gli occhi dei fan della moglie di Mauro Icardi sono quasi tutti per il seno, letteralmente incontenibile per l'intimo indossato da Wanda nella circostanza. E c'è ancora chi insiste sulla possibilità (attualmente remota) di vedere il marito alla Juventus: "Ti aspettiamo a Torino", "Porta Icardi alla Juve poi puoi fotografarti il seno", questi alcuni dei commenti scritti dagli ammiratori e tifosi bianconeri.

Wanda Nara, sexy anche senza trucco in canottiera: ma stavolta i fan chiedono di Icardi. "Portalo alla Juve" | Foto

In questi ultimi mesi l'ex consorte di Maxi Lopez è apparsa più in forma che mai e anche ai suoi follower ha svelato qualche segreto sulla sua dieta: non bere mai alcolici e non fumare, vietate anche le bibite gassate.

Wanda Nara, aperitivo hot in terrazza. Il vestito fa vedere tutto: seno in primo piano | Foto

La showgirl ha fatto sapere poi di usare molte vitamine e integratori sempre su consiglio del proprio medico. Beve inoltre più di due litri di tè verde al giorno, che è molto usato in Giappone, visto che ha proprietà antiossidanti contro le rughe e anti-tumorali. Poi altre regole di bellezza: mai andare a letto senza truccarsi e fare ogni settimana due, tre, tipi diversi di maschera al viso. Per quanto concerne il futuro di Mauro Icardi, al quale anche Wanda Nara sta lavorando, più si avvicina la conclusione della sessione estiva di calciomercato e più la sua permanenza al Psg rimane l'opzione più probabile. Il club parigino pare non aprire al prestito, formula chiesta dalla Juve per portarlo a Torino. I bianconeri intanto per sostituire CR7, finito al Manchester United, hanno fatto ritornare Moise Kean, ma la sorpresa in extremis non è del tutto da escludere.

Wanda Nara, la lezione di nuoto è hot: mini costume con seno incontenibile a bordo piscina | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.