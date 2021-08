Veronica Pivetti e l'ex marito Giorgio Ginex: "Con lui affetto e amicizia. Io ero e resto insopportabile"

29 agosto 2021 a

Veronica Pivetti è un'attrice e conduttrice, molto apprezzata dal pubblico. Nata a Milano il 19 febbraio del 1965, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, è figlia d’arte: sua madre è l’attrice Grazia Gabrielli, mentre suo padre è il famoso regista Paolo Pivetti. Ha inoltre una sorella più grande, Irene, che è stata Presidente della Camera dei Deputati. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata dal 1996 al 2000 con il collega Giorgio Ginex. Nel 2019 ha scritto il libro Per sole donne. "Lo ammetto: è un romanzo spudorato, con un linguaggio esplicito, ho usato termini considerati proibiti. Mi sono tolta lo sfizio di raccontare, dal punto di vista femminile, il sesso con parole mie", ha sottolineato in una vecchia intervista.

Veronica Pivetti, l'ex marito è l'attore Giorgio Ginex: il divorzio nel 2000 dopo soli quattro anni di matrimonio

La storia di quel libro racconta di cinque amiche, capeggiate dalla protagonista, Adelaide, che vivono la loro quotidianità fatta di amori sbagliati, mariti traditi, amanti anelati o sbeffeggiati. Un coro scomposto di voci e di esperienze diverse, tra avventure e sventure erotiche. "Quando una donna tocca il traguardo dei 50 anni, viene in mente solo la menopausa, il crollo del desiderio, e toccare l’argomento del sesso è un tabù. Invece no: cambia il desiderio, ma non muore. Cerco di sfatare tanti luoghi comuni attraverso l’incontro, lo scontro, le confidenze tra Adelaide, 52enne, e le sue amiche coetanee", le parole passate di Veronica Pivetti sul suo libro.

Veronica Pivetti, la sorella è Irene: l'ex presidente della Camera ha avuto due figli con Alberto Brambilla

La Pivetti ha quindi affrontato tempo fa il tema della maternità: "Non ho nulla contro la maternità, però si parla sempre delle mamme e poco di donne che, come me, non sentono la necessità di procreare e non per questo si sentono meno femminili: offro loro una corsia preferenziale. Con il mio ex marito - ha aggiunto - ho mantenuto ottimi rapporti di affetto e amicizia. Se guardo indietro, con la distanza degli anni, mi vedo come ero allora: francamente insopportabile". Veronica Pivetti è protagonista a Da noi a ruota libera, dalle 14 con Francesca Fialdini su Rai1, domenica 28 agosto.

Veronica Pivetti: "Problemi tra uomini e donne per il poco ascolto"

