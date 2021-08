Enrico Mentana, quattro figli: dal primogenito Stefano ad Alice poi Giulio e Vittoria. Chi è l'attuale compagna

29 agosto 2021 a

Enrico Mentana è uno dei giornalisti più importanti in Italia. Nato a Milano nel gennaio 1955, è appunto un giornalista televisivo molto conosciuto e apprezzato. E' il fondatore del Tg5, di cui è stato anche direttore per 12 anni, dal 1992 al 2004. Un passato in Rai, autore e conduttore di programmi di informazione e approfondimento per la Tv, dal 30 giugno 2010 è il direttore del Tg La7.

Enrico Mentana, l'ex moglie è Michela Rocco di Torrepadula: Miss Italia 1987, con lei due dei quattro figli

Dal dicembre 2018 è inoltre editore di Open, il giornale online fondato da lui. Per quanto riguarda la vita privata, Mentana ha avuto due figli con l'ex Miss Italia (1987) Michela Rocco di Torrepadula: Giulio (2006) e Vittoria (2007). Dalla relazione con Fulvia Di Giulio è nato il primogenito Stefano (1986). Con Letizia Lorenzini Delmilani ha invece avuto Alice (1992). L'attuale compagna del direttore del Tg La7 è la giornalista Francesca Fagnani. La relazione tra i due è iniziata nel 2013 e sembra al momento andare a gonfie vele, con tanto di benedizione dei quattro figli di Mentana.

Enrico Mentana, dopo il divorzio c'è Francesca Fagnani

"Vado molto d’accordo e sto davvero bene con tutti e quattro i figli di Enrico - ha spiegato in una vecchia intervista a Vanity Fair la stessa Francesca Fagnani -. A Natale si gioca agli incastri perfetti, ma è tutto positivo". La reporter è una donna brillante e dalle mille risorse, la sua intraprendenza non è un segreto ed il modo in cui si affacciò al mondo del giornalismo ne fa da testimone: “Ho conseguito un dottorato di ricerca in Filologia dantesca, metà alla Sapienza e metà a New York. Proprio in America, nel 2001, mi presentai negli uffici Rai e chiesi se avevano bisogno di qualcuno che mettesse a posto le cassette", ha ricordato. Enrico Mentana è protagonista a Da Noi a Ruota libera, in onda su Rai1 con Francesca Fialdini, nella puntata in replica domenica 29 agosto dalle 14.

Francesca Fagnani, la fidanzata di Enrico Mentana tra carriera e amore: "Non sono una romantica"

