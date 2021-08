Linea Verde Estate, domenica 29 agosto su Rai1 alla scoperta della Toscana

29 agosto 2021 a

Oggi, domenica 29 agosto 2021, su Rai1 nuovo appuntamento con Linea Verde Estate. Alla conduzione l'ormai collaudata coppia formata da Marco Bianchi ed Angela Rafanelli. La storica trasmissione avrà inizio alle ore 12,20.

Spiagge dorate, movida, terra generosa: l'appuntamento sarà un viaggio in Versilia, in Toscana. Un’oasi di pace e biodiversità: sul lago di Massaciuccoli, in bicicletta, alla scoperta delle bellezze della Riserva Naturale di Chiarone, istituita nel 1979 e sito strategico per la nidificazione di numerose specie di avifauna. L’ingrediente principale di creme per viso e corpo, di gel e spray igienizzanti, di oli essenziali, saponi, ma anche di birre aromatizzate e caramelle d’orzo si può trovare sulle rive del lago di Massaciuccoli, con Elena, giovane ed illuminata imprenditrice, che ha creato la prima filiera dell’eucalipto biologico ed ecosostenibile.

Il rispetto del ciclo eterno delle stagioni, la lentezza della maturazione e della semina, la sapienza nel trarre profitto da ogni mese per piantare, pulire o raccogliere, prodotti biologici di altissima qualità: nel cuore pulsante di Capezzano Pianore, una coltivazione d’eccellenza, quella dei fichi, da cui si ottiene una purissima confettura nostrana. Da regina della bicicletta a campionessa del miele: a Lido di Camaiore, il “cambio vita in dolcezza” di Regina Schleicher, ex campionessa di ciclismo su strada, ed oggi esperta apicoltrice. Un luogo emblematico della Versilia, una pietra miliare della società dove, negli anni 30, nobili, ma anche poeti ed intellettuali si incontravano per prendere un aperitivo: con il direttore della storica Capannina, il locale da ballo con ristorante più antico del mondo, dopo quasi 100 anni, l’intramontabile mito dell’estate a Forte dei Marmi.

