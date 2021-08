Ballando con le Stelle, Paola Barale tra i concorrenti? Milly Carlucci vuole anche Francesco Totti

28 agosto 2021 a

Ballando con le Stelle torna in tv il prossimo 16 ottobre su Rai1 e Milly Carlucci sembra sempre più decisa a formare un cast acchiappa ascolti di tutto rispetto per "combattere" Maria De Filippi e il suo Tu sì que Vales che invece sarà in onda su Canale5. Due corazzate della prima serata e infatti la padrona della trasmissione di Rai1 vuole accaparrarsi quanti più personaggi possibili. Dopo la conferma di Morgan e le trattative quasi concluse per avere Marcell Jacobs, l'eroe olimpico di Tokyo 2020, Carlucci avrebbe messo a segno un nuovo colpo. Secondo le indiscrezioni di Novella 2000 Paola Barale avrebbe firmato venerdì un accordo per entrare a far parte del cast di Ballando con Le Stelle. Nonostante manchi dalla tv da diversi anni la Barale è uno dei volti più amati dagli italiani. La showgirl piemontese, 54 anni, storica valletta de La Ruota della Fortuna dal 1989 al 1995, volto di Buona Domenica sempre a Canale 5 a fine anni Novanta, recente concorrente a Pechino Express, si rimetterebbe in gioco nello show Rai del sabato sera

Tra i rumors inoltre si parla anche della possibilità di vedere Alessia Marcuzzi e Can Yaman. La nuova edizione di Ballando prevede 10 puntate. La finale è attesa per sabato 18 dicembre. In giuria, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Su quest'ultimo però un paio di mesi fa si erano rincorse voci di una possibile separazione dallo storico programma di cui fa parte dal 2005. Per sostituirlo era circolato il nome di Bianca Guaccero, nota attrice e presentatrice Rai, ma nelle ultime settimane sembra tutto rientrato.

Va avanti, in questi mesi, dunque la preparazione del cast. Tra gli altri nomi dei possibili concorrenti spiccano l’attrice Antonella Ferrari, il conduttore Beppe Convertini e la star di Che Dio ci aiuti Valeria Fabrizi. Milly inoltre vorrebbe avere Francesco Totti.

