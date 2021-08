Loredana Bertè e la reazione alla morte della sorella Mia Martini: "Ho fissato il soffitto di casa per due anni"

28 agosto 2021 a

a

a

Loredana Bertè è una delle cantanti più importanti nel panorama della musica italiana. Tanti i successi che hanno conquistato il pubblico, da Sei bellissima a E la luna bussò a Non sono una signora e tantissime altre. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata dal 1989 al 1992 con Bjorn Borg, celebre tennista svedese. "Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia è stato uno dei più grandi errori della mia vita - ha riconosciuto in una vecchia intervista al Corriere della Sera -. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così. Il pancione di Sanremo 1986 fu un errore? Di quello non mi pentirò mai - ha aggiunto -. E' stato un atto di liberazione, il grido di emancipazione di una donna".

Loredana Bertè, la violenza sessuale subìta a 17 anni: "Ora lui è un signore della Torino bene"

In passato Loredana Bertè ha anche raccontato come ha reagito quando è morta Mia Martini, la sorella: "Mi sono chiusa in casa a fissare il soffitto per 2 anni. Poi ho incanalato tutto quel dolore sempre e comunque nella musica", ha spiegato. Un aneddoto passato riguarda E la luna bussò, una sorta di reggae ripreso dallo stile di Bob Marley. "Ero stata in vacanza in Giamaica e un giorno seguendo la corrente di migliaia di persone ero finita in uno stadio - ha sottolineato -. Ho visto questa figura pazzesca coi capelli lunghi fino a terra e quando ha cominciato a cantare sono rimasta incantata. Ho chiesto chi fosse e finito il concerto ho comprato tutti i suoi dischi e li ho portati a Mario Lavezzi (il suo produttore e compagno dell’epoca, ndr) dicendogli 'studia'. Dopo 8-9 mesi arrivò quella canzone".

Loredana Bertè e la fine del matrimonio con Borg: "La mia unica rivale era la cocaina"

Sempre relativamente alla storia con Borg, lo stesso tennista svedese, tanti anni fa ha rilasciato una dichiarazione su Loredana Bertè: "Era gelosa di tutti e di tutto, voleva possedere il mio corpo e la mia anima. Come cuoca però Loredana non aveva uguali - ha ammesso - e preparava deliziose pietanze che sia io che mio figlio Robin mangiavamo di buon grado". La Bertè è protagonista su Rai1 nella replica della puntata di A grande richiesta, sabato 28 agosto.

Loredana Bertè, amore e desiderio sulla nuova canzone: Figlia di...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.