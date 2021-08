Ricchi e Poveri, il nome della band da Franco Califano: poi la storia del Califfo con Marina Occhiena

28 agosto 2021 a

a

a

I Ricchi e Poveri sono un gruppo che hanno fatto la storia della musica italiana. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu dagli anni Sessanta fino agli anni Ottanta hanno fatto cantare tante generazioni. Una band che ha dovuto attraversare diverse peripezie, dalla separazione con Marina Occhiena per via del flirt di quest'ultima con il compagno di Angela (la brunetta) all'addio di Franco dopo la morte del figlio. Da qualche anno la reunion: "Il nostro manager ci ha chiesto ‘ma non sarebbe bello fare una reunion?’ - ha raccontato proprio Angela Brambati in una vecchia intervista -. Noi andavamo bene, avevamo una sicurezza di lavoro e di successo anche in Russia, in Kazakistan, avevamo paura di fare troppi cambiamenti: prima eravamo in quattro, poi in tre, infine eravamo rimasti solo io e Angelo ed era un po’ triste. Non mi sono entusiasmata subito all’idea”.

Ricchi e Poveri, il flirt di Marina Occhiena con il compagno di Angela Brambati: "Li beccai a letto insieme"

Poi però tutto si è compiuto, con la partecipazione in qualità di super ospiti al Festival di Sanremo 2020. Un ricongiungimento che ha fatto felicissimi i tantissimi fan della band che più volte aveva pensato a questa possibilità. L’occasione è arrivata appunto per celebrare i 50 anni di carriera, grazie all’idea del loro manager Danilo Mancuso.

Angelo dei Ricchi e Poveri, la storia con Angela Brambati prima del matrimonio con Nadia e i figli Elena e Daniele

Con Marina Occhiena tutto chiarito: "E' stato il piacere di riallacciare un rapporto che si era perso - ha sottolineato la Brambati -, un’amicizia meravigliosa che si è ritrovata. Marina la conoscevo da quando avevamo 16 anni. E sono contentissima a prescindere dal lavoro. Ho ritrovato un’amica”. Sulle curiosità relative ai Ricchi e Poveri, ce n'è una legata a Franco Califano. "Siete ricchi di spirito e poveri di tasca", la frase che disse loro, per poi assegnargli il nome del gruppo. Entusiasta, il Califfo ha deciso poi di diventare il loro produttore, facendoli restare a Milano. Non solo mentore musicale, per loro Califano è stato anche stylist: ha pensato a un nuovo look per ognuno, con un taglio maschile per i capelli di Angela Brambati e scegliendo un'ossigenata a quelli di Angelo Sotgiu e Marina Occhiena, con la quale avrà una storia d'amore di due anni (lei diciassettenne e lui ventottenne). I Ricchi e Poveri sono protagonisti sabato 28 agosto su Rai1 in A Grande richiesta, puntata in replica in prima serata.

Ricchi e Poveri, il tradimento di Marina Occhiena ad Angela Brambati: il retroscena di Pupo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.