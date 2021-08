Michelle Hunziker, weekend da sogno con la figlia Aurora: fisico pazzesco in costume sul lago di Garda | Foto

28 agosto 2021 a

a

a

Fine settimana in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti per Michelle Hunziker, ultimo week end di vacanze per la showgirl svizzera prima del ritorno al lavoro in tv. Michelle e Aurora hanno scelto per il loro relax la meta di Gargnano, sul lago di Garda e le due non si sono risparmiate tra video simpatici inseriti nelle stories e selfie ironici.

Non è mancata tuttavia anche la foto mozzafiato, con Michelle immortalata dalla figlia Aurora "in linea con l’orizzonte - ha scritto nella didascalia l'attuale compagna di Tomaso Trussardi - un bacio grande da questo weekend tra Girls".

Panorama da urlo, Hunziker compresa splendida in costume con i suoi 44 anni portati alla grande. Recentemente Michelle si era ritrovata in montagna con l'amica Serena Autieri.

Michelle Hunziker, arrampicata sul Piz Boè con Serena Autieri: anche Vittorio Brumotti si inchina | Foto

Insieme all'attrice aveva scalato in arrampicata il Piz Boè, famosa montagna delle Dolomiti. Un'esperienza caratterizzata da fatica e sorriso, come da stile di Michelle. Tra i commenti, era spuntato pure quello di Vittorio Brumotti, che ha alzato le mani davanti all'impresa. Un complimento da uno come lui, capace di imprese estreme (più che altro in bicicletta), non è da sottovalutare. "Esperienza incredibile - ha scritto la Hunziker nella didascalia che accompagnava le immagini e il video - ho visto la parete del Piz Boè e ho pensato di non farcela. No no no dicevo. Attimo di panico, ma i miei amici e il mitico Pio con la sua esperienza nelle montagne mi hanno rassicurato".

Michelle Hunziker, commento ironico al sexy lato b della figlia Aurora Ramazzotti: "Le ho fatte io" | Foto

Dall’amore con Tomaso Trussardi, Michelle ha avuto due bambine, Celeste (8 marzo 2015) e Sole (10 ottobre 2013) che con Aurora Ramazzotti formano una felice famiglia allargata. Aurora, nata dalla precedente relazione con Eros Ramazzotti, ha uno splendido rapporto con le sorelline e il secondo marito della Hunziker. Ma in questo fine settimana il suo amore è tutto per mamma Michelle.

Aurora Ramazzotti nuda in vasca, ma Giulia Salemi vuole la versione ancora più hot | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.