Patty Pravo, quella volta con la droga in macchina insieme a Jimi Hendrix: "Fu molto divertente"

Patty Pravo è una delle cantanti più amate dal pubblico, interprete di brani che hanno segnato intere generazioni, da Pazza Idea a Pensiero Stupendo, da Ragazzo triste a Il Paradiso e tanti altri. Patty Pravo, all'anagrafe Nicoletta Strambelli, è famosa anche per le trasgressioni compiute nel corso della sua vita e che lei stessa ha raccontato a volte durante alcune vecchie interviste. Ha avuto a che fare con la bigamia, dovuta a un problema tecnico di matrimoni non cancellati, fino a ritrovarsi addirittura trigama.

La cantante spesso ha parlato anche delle droghe, della cocaina per cui finì a Rebibbia ma non aveva mai utilizzato: "Se c’è una cosa che non ho mai preso è la coca. Il resto sì. Cominciai a casa del pittore Mario Schifano, anni 60. Aveva vasi pieni di pilloline, ci bivaccavano i Rolling Stones", ha raccontato in passato. Ora però basta droghe: "Neanche la canna che Ornella Vanoni prende per dormire", ha scherzato.

Patty Pravo dopo il Conservatorio se ne andò a Londra e lì le parlarono di questo locale romano "fighissimo" e la sera stessa decise di mettersi in auto e partire. Da qui è stata soprannominata proprio La ragazza del Piper.

Arrivata lì il proprietario Alberigo Crocetta le ha chiesto se sapesse anche cantare e così ha cominciato e in poche settimane non solo a girare l'Italia, anche grazie a Gianni Boncompagni che ha scritto per lei Ragazzo triste ma a diventare subito perno delle serate romane e anche della televisione: "Ero ricca da schifo, infatti i soldi non li ho mai considerati e avrei fatto meglio a conservarne di più", ha affermato tempo fa al Corriere della Sera. Poi ancora sulle droghe; "Con Jimi Hendrix nella Cinquecento ci fermarono una volta, fu una scena molto divertente - ha ricordato - Comunque sì, una canna buona non fa mai male. Come dice il mio amico Keith Richards, bisogna usare solo roba buona - ha aggiunto -. Non queste pillole di oggi che si comprano su Internet: sono da vietare, ci si muore". Patty Pravo è protagonista su Rai1 sabato 28 agosto con A Grande richiesta, programma in replica in prima serata.

