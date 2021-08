Pippo Baudo e la notte proibita con le gemelle Kessler: "Mi hanno spogliato e portato a letto"

28 agosto 2021 a

Pippo Baudo è un pezzo di storia della tv italiana. Conduttore, autore, cantante e persino attore, Baudo è stato ed è un protagonista indiscusso del mondo dello spettacolo. Tantissime le sue trasmissioni e i suoi aneddoti. Tra questi anche uno rilasciato a Candida Morvillo al Corriere della Sera, insieme alle gemelle Kessler, dopo uno spettacolo a Sanremo.

"Siamo andati a cena. Le Kessler sono mangione e bevono anche. Abbiamo bevuto questo vino freschissimo, che andava giù, andava giù. A un certo punto sono andato giù io", ha ricordato. Ma il fatto più scandaloso è ciò che è accaduto dopo. Con due come le gemelle Alice e Ellen non dev’essere stato facile resistere, ma quello che è accaduto poi ha lasciato di stucco tutti. Ecco il racconto del conduttore: “Mi sono svegliato in camera d’albergo in pigiama. Le Kessler mi hanno spogliato, messo in pigiama e portato a letto", ha ricordato. Adesso che ormai la soglia degli ottanta anni è superata, Pippo non ha più la forza e la costanza di inseguire le donne: "Adesso sono nella pace dei sensi, ho già dato", le sue parole in una vecchia intervista. Peraltro le due ballerine avevano utilizzato ironia e sarcasmo per rispondere a questo aneddoto: "Non ce lo ricordiamo. Forse eravamo ubriache. Forse il suo è stato un sogno - hanno affermato -. Anzi, probabilmente non abbiamo neppure mai cenato insieme. Ormai Pippo ha un’età, magari non ci sta con la testa. Ma se gli piace ricordare così, allora diremo che le cose sono andate esattamente come dice”.

Per quanto riguarda la vita privata, Baudo ha due figli: Alessandro, avuto da Mirella Adinolfi, nato nel 1962 (ma riconosciuto solo nel 1996), e Tiziana, (divenuta sua segretaria) nata nel 1970 dal suo matrimonio con Angela Lippi. Dopo una relazione di sette anni con Alida Chelli e una più breve con Adriana Russo, il 18 gennaio 1986 ha sposato in seconde nozze il soprano Katia Ricciarelli, dalla quale si è separato nel 2004. Pippo Baudo è protagonista di Techetechetè, su Rai1 sabato 28 agosto, nella puntata dedicata alle sue "scoperte".

