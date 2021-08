Wanda Nara, sexy anche senza trucco in canottiera: ma stavolta i fan chiedono di Icardi. "Portalo alla Juve" | Foto

27 agosto 2021 a

Wanda Nara sempre sexy, ma stavolta in un modo diverso dal solito. La bombastica showgirl argentina e procuratrice, moglie del centravanti ex Inter ora al Psg, Mauro Icardi, è apparsa da Parigi al naturale, senza trucco in macchina, con un look sportivo.

Tuta e canottiera rossa, con sguardo quasi acqua e sapone. Sui commenti stavolta ha prevalso l'aspetto sportivo, con il futuro di Icardi in primo piano. "Venite alla Juve", "Porta Mauro a Torino", questo il tenore dei messaggi. Vedremo se Wanda darà seguito a queste richieste oppure Icardi resterà al Psg, con Leo Messi e Neymar. E pensare che solo pochi giorni fa la stessa Wanda da Parigi si era fatta immortalare in costume intero (ma striminzito) che non riusciva a contenere le sue curve esplosive. Seno in primo piano, con la didascalia che recitava: "Prima lezione di nuoto e non è venuto nessuno", con riferimento probabilmente ai figli, sia quelli avuti dal primo marito Maxi Lopez che le femminucce nate dall'unione con Maurito Icardi. Fatto sta che i fan di Wanda avevano gli occhi soltanto per il prosperoso dècolletè, impossibile da non notare.

Intanto per quanto riguarda appunto il futuro del marito di Wanda, Mauro Icardi, attualmente al Psg, la sensazione è che ancora possa succedere di tutto da qui a fine mercato. Soldi dalle società italiane difficile trovarne e così la voglia della famiglia Icardi di tornare in Italia non è così agevole da esaudire. L'intenzione sarebbe quella di restare il più possibile vicino a Milano. E l'ipotesi di un Cristiano Ronaldo verso Manchester (con lo United che ha scavalcato il City in extremis) potrebbe rilanciare l'opzione Maurito per i bianconeri. Ma al momento per la Juve l'opzione più percorribile pare essere quella di Moise Kean.

Negli ultimi giorni infine sui social la bellissima showgirl argentina aveva ribadito la sua passione per Milano: "Io ti vedo sempre bellissima", aveva scritto con la foto davanti al Duomo. Ma con il Milan che ha Giroud e Ibra in rosa e con i rapporti con cui si è lasciato all'Inter, il ritorno a Milano per Icardi e Wanda (almeno dal punto di vista sportivo) pare piuttosto improbabile pure in futuro.

