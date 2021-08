Umberto Tozzi e le 80 milioni di copie vendute: "Ho avuto cu*o. Orietta Berti con Fedez e Lauro? Ridicoli"

27 agosto 2021 a

a

a

Umberto Tozzi è uno dei cantanti italiani che ha avuto più successo al mondo. In una recente intervista a Rolling Stones si è aperto sulla sua carriera e si è tolto qualche sassolino sulla musica attuale. "Ritengo che Ti amo sia la canzone più originale che ho composto. Ma dal momento in cui l’ho scritta fino a quello che poi è successo dopo, scorre un oceano - ha spiegato -. Il fatto è che secondo me è ancora oggi originale, non esistono canzoni di quella natura, sono leggendarie. Parlo della mia epoca, in cui ogni settimana uscivano delle leggende della musica, a parte i Beatles. Sono brani che sono irripetibili come Satisfaction, non si rifà un riff così".

Umberto Tozzi, i figli Nicola Armando e Natasha e i loro flirt al centro del gossip

In carriera Tozzi ha venduto oltre 80 milioni di copie: "Ho avuto fortuna, dai, ho avuto tanto c*lo. Non basta il talento. E per me la fortuna è stata una componente molto importante. Chi pensava che Ti amo superasse la frontiera di Chiasso? - ha ammesso senza troppi giri di parole -. Intanto io non ho mai avuto una proposta per portare Ti amo in altri Paesi europei, se non quella di andare in Francia. La traduzione l’hanno fatta altri e poi le canzoni sono arrivate al numero uno in Germania, America, e così via. Tra l’altro non era proponibile presentare un brano italiano fuori. Si ricordavano Volare, ma nel mondo era più importante la pizza che la musica. Poi arrivò la cover imprevista della Branigan, e fu una fortuna anche quella. Lavoravo con Greg Mathieson, arrangiatore americano che collaborava al primo album appunto di Laura Branigan. Mancava un pezzo per chiudere il progetto e fece il mio nome, disse che secondo lui scrivevo delle cose forti. All’epoca Mathieson era arrangiatore di Moroder che componeva per Donna Summer, non uno qualunque. Propose la mia Gloria e i produttori diedero l’ok per inserirla nel disco. Poi i dj americani decisero sarebbe diventato il singolo di lancio anche se la Atlantic Records aveva proposto un altro pezzo. Tutto è nato così, per culo".

Umberto Tozzi, tre figli: Nicola Armando dall'ex Serafina Scialò: "Lei mi aveva lasciato sul lastrico"

Sulla musica di oggi è lapidario: "Ridicola. Non emoziona. Fa rumore, è rumore. Questa commistione tra nuove generazioni e vecchie glorie per le hit estive? Sono ridicoli". Il riferimento è al mix Fedez-Orietta Berti-Achille Lauro o Ornella Vanoni insieme a Colapesce e Dimartino.

Radio Subasio festeggia 45 anni. Auguri da 64 amici del mondo dello spettacolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.