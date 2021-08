Stasera in tv 27 agosto su Rai 2 c'è il film "A volte i segreti uccidono": trama e cast

27 agosto 2021 a

Stasera in tv, venerdì 27 agosto, in prima serata su Rai 2 c'è il film "A volte i segreti uccidono". Ecco alcune anticipazioni su trama e cast di questo film thriller del 2019.

Costretta a dare sua figlia in adozione quando era minorenne, Laura è entusiasta quando Bree, ormai adulta, riappare nella sua vita. Laura nel frattempo ha avuto un’altra figlia Skylar, che stabilisce subito un bel rapporto con Bree. Ma Bree non è quello che sembra, la facciata perfetta nasconde una pericolosa sociopatica, disposta a tutto per ottenere ciò che desidera. Nel cast ci sono Skyler Wright, Andrew Pagana, Jade Harlow e Rusty Joiner. E' la prima volta che questo film viene trasmesso in tv e Rai 2 conferma il trend di film nuovi offerti ai telespettatori nell'ultimo periodo, in attesa della ripresa del normale palinsesto televisivo stagionale.

