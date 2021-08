Serenity l'isola dell'inganno, il 27 agosto su Canale 5 film in prima tv: trama e cast

27 agosto 2021 a

"Serenity - L'isola dell'inganno" è il film in prima tv che sarà trasmesso oggi, venerdì 27 agosto, su Canale 5. Ecco alcune anticipazioni su trama e cast di questa pellicola realizzata nel 2019.

In fuga dal suo passato, Baker Dill si è ritirato su un'isola al largo della Florida. Solitario e irascibile, nelle battute di pesca insegue senza speranza un tonno gigante, mentre a terra, tra una bevuta e l'altra, frequenta la matura Constance. Un giorno l'ex moglie Karen si presenta sull'isola e gli chiede di salvare lei e il loro figlio dal nuovo e violento marito. La donna propone a Baker di gettare l'uomo in acqua durante una gita in barca, in cambio di 10 milioni di dollari. Diviso fra la nuova vita e quella da cui è fuggito, tentato dal denaro ma roso dai dubbi, Baker si ritrova in una realtà che non riesce a gestire, pupazzo nelle mani di un misterioso burattinaio...

Nel cast ci sono Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke, Diane Lane, Djimon Hounsou, Jeremy Strong e Charlotte e David Butler. Sulle altre reti, sempre in prima tv, c'è il film "Fratelli Unici" su Rai 1 con Raoul Bova e Luca Argentero; il film "A volte i segreti uccidono" su Rai 2 e "La grande storia" su Rai 3 con una puntata dedicata al Medio Oriente. Su Rete 4, invece, c'è una replica de "Il terzo indizio", mentre su Italia 1 nuovi episodi della serie Chicago Fire e Law and Order. Su La7, infine, In Onda Estate con David Parenzo, Concita De Gregorio e i loro ospiti.

