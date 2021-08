Luca Argentero e Miriam Leone, il flirt mai confermato: le voci "nate" dalla crisi di lui con Myriam Catania

27 agosto 2021 a

a

a

Miriam Leone e Luca Argentero. Una coppia che ha lavorato insieme nel film Fratelli Unici. Il gossip di quel periodo li voleva pure amanti anche nella vita, ma il flirt non è stato mai confermato dai diretti interessati. Probabilmente la causa di queste voci di liaison era dovuta al fatto che Luca Argentero attraversasse un periodo di crisi con Myriam Catania, con la quale poco dopo si è separato. Ora Argentero è felicemente sposato con Cristina Marino, dalla quale ha avuto la figlia Nina Speranza. Per quanto concerne Miriam Leone, pure lei è legata a Paolo Carullo, musicista.

Miriam Leone, spot con posa sexy: pancia scoperta e il reggiseno fa capolino | Foto

Eppure Novella 2000 ai tempi delle riprese di Fratelli Unici scrisse come Argentero avesse "completamente perso la testa" per la collega Miriam. Nella storia Miriam interpretava un’insegnante di yoga e pilates che abitava proprio vicino a Francesco (Argentero) e tra i due nasceva una certa intesa. Nel film non sono mancate scene hot, anche se sembrerebbero rimaste soltanto nel set. In compenso Argentero aveva rivelato, sempre in quel periodo, di un'amicizia sincera nata con Raoul Bova, pure lui protagonista del film: "Non avevamo mai lavorato insieme. Ci siamo visti a casa del regista per una lettura del copione - le parole di Luca -. Il fatto è che entrambi attraversavamo due momenti molti difficili della nostra vita personale. Per cui, anziché metterci a studiare, abbiamo cominciato a parlare e raccontarci i fatti nostri. E così per ore”.

Luca Argentero, dalla laurea in economia alla figlia Nina Speranza con Cristina Marino

In una successiva intervista, Bova e Argentero avevano raccontato ulteriori dettagli sul loro rapporto, fatto di prese in giro e divertimento: "Luca mi fa ridere, mi regala leggerezza. E per uno come me, abituato a darsi addosso, è importante", il commento di Bova. "A me invece Raoul aiuta a pagare il mutuo", aveva detto scherzando Argentero, che aveva poi aggiunto il suo desiderio di fare un altro film con Raoul. I due sono protagonisti nel film Fratelli Unici, in onda su Rai1 venerdì 27 agosto.

Miriam Leone, dall'amore con Paolo Carullo al body shaming subìto per le sopracciglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.