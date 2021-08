Stasera in tv 27 agosto su Rai 1 c'è il film Fratelli Unici: trama e cast

27 agosto 2021 a

Stasera in tv, venerdì 27 agosto, su Rai 1 c'è il film "Fratelli Unici". Ecco alcune anticipazioni su trama e cast di questa pellicola che risale al 2014 diretta da Alessio Maria Federici, con testi di Luca Miniero ed Elena Bucaccio.

Pietro e Francesco sono fratelli di opposta natura: Pietro è un medico carrierista che si è lasciato alle spalle moglie e figlia; Francesco uno stuntman squattrinato e sciupafemmine che non si è mai assunto una responsabilità in vita sua. Quando Pietro, a causa di un incidente, perde la memoria e regredisce al livello di un bambino di quattro anni, Francesco se ne prende cura, un po' per dovere e molto per interesse. I due "fratelli unici" sono dunque costretti a fare di nuovo conoscenza l'uno dell'altro. Nel cast, oltre a Luca Argentero e Raoul Bova, ci sono Miriam Leone, Carolina Crescentini, Sergio Assisi, Giusy Buscemi, Massimo De Lorenzo, Michela Andreozzi e Augusto Zucchi.

Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è il film prima tv "A volte i segreti uccidono" su Rai 2, mentre su Rai 3 c'è una puntata di "La Grande Storia" dedicata al Medio Oriente. Sui canali Mediaset, invece, c'è il film "Serenity - L'isola dell'inganno" su Canale 5, nuovi episodi di Chicago Pd e Law and Order su Italia 1 e una replica de "Il terzo indizio" su Rete 4.

