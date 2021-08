Alan Sorrenti, dalla storia finita male con Tony Lee Carland all'arresto per droga fino alla fede buddista

27 agosto 2021 a

Alan Sorrenti è uno dei cantanti più amati dal pubblico. La sua carriera ha avuto l'apice tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, con il brano Figli delle Stelle che ha segnato intere generazioni ed è famoso ancora oggi pure tra i più giovani. Nato a Napoli il 9 dicembre 1950 sotto il segno zodiacale del Sagittario, Alan Sorrenti è figlio di padre napoletano e madre del Galles, motivo per cui all’età di 16 anni è stato mandato in Inghilterra a studiare. Tornato a Napoli con uno stile completamente diverso, ha come ambizione quella di diventare un cantante.

Intraprende così la sua carriera artistica caratterizzata da uno stile rock e sperimentale. Nel 1972 ha pubblicato il suo primo album, Aria, e l’anno dopo è arrivato Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto. Dopo un lungo periodo di rock progressivo, Alan si è successivamente dedicato al pop raggiungendo il successo principalmente grazie a due brani: Figli delle stelle nel 1977 e L’unica donna per me nel 1979. Con quest’ultima ha vinto anche il Festivalbar.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una lunga relazione con la modella americana Tony Lee Carland con cui però è finita in modo burrascoso. Siamo nel 1983 quando il cantante napoletano è nella sua villa di Morlupo in compagnia di un'altra donna, la svedese Hanna Kirsten. Sorpreso dalla moglie mentre era in atteggiamenti intimi con la donna, la lite degenera tanto da rendere necessario l'intervento delle forze dell’ordine.

Il cantante viene arrestato e presso la sua abitazione vengono ritrovate piccole quantità di eroina. In tutto ciò, Tony Lee Carland accusa Alan di fare uso di stupefacenti e di essere uno spacciatore. Da lì in avanti non si è saputo più nulla praticamente della vita privata di Sorrenti. Nel corso degli anni si è convertito al buddismo; ha inoltre una sorella, Jenny, pure lei cantante, con cui è molto legato. Nel 2015 ha voluto organizzare una tournée per poter aiutare tutte le persone colpite dal terremoto in Nepal.

