Ascolti tv 26 agosto, vince Il Mostro su Rai 1, poi Windstorm 5

Ascolti tv, a vincere a prima serata di giovedì 26 agosto è lo storico film di Roberto Benigni, "Il mostro" andato in onda su Rai 1. La celebre pellicola del 1994 è stata vista da 2,1 milioni di telespettatori, per uno share dell 13,42 per cento. Al secondo posto il film in prima tv di Canale 5 con "Windstorm 5 - Uniti per sempre", che ha ottenuto 1.414.000 telespettatori e l’8,68 per cento di share.

Terzo gradino del podio per Rete 4 che con "L’amore è eterno finché dura" ha registrato 840 mila telespettatori e il 5,63 per cento di share. Su La7 "In Onda Prima Serata" ha conquistato 768 mila telespettatori con il 5,01 per cento e su Italia1 F.B.I. Most Wanted è stato visto da 723 mila telespettatori pari al 4,78 per cento di share; mentre Rai 2 con Delitti in Paradiso ha totalizzato 746 mila telespettatori con il 4,75 per cento. Su Rai 3 "Angel of Mine" ha interessato 619 mila telespettatori con il 3,98 per cento e Tv8 con la replica de I Delitti del BarLume ne ha coinvolti 409 mila pari al 2,5 per cento. Nove infine chiude la classifica del prime time di ieri con Freddy Mercury - The Great Pretender visto da 397 mila telespettatori pari al 2,47 per cento di share.

