Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, storia di un amore: dal matrimonio in un convento alla mancanza dei figli

Roberto Benigni è uno degli attori più famosi in Italia e nel mondo. E’ nato a Castiglion Fiorentino il 27 ottobre del 1952. Mamma Isolina Papini e il babbo Luigi Benigni hanno sempre fatto i contadini. Ha ricevuto nove lauree honoris causa in Italia e un dottorato in legge dall’università di Toronto, in Canada. L'apice nella sua carriera è arrivato con l’Oscar come miglior attore nel 1999 per l’interpretazione nel film (da lui stesso diretto) La vita è bella. E' stato l’unico interprete maschile italiano a ricevere l’Oscar come miglior attore protagonista recitando nel ruolo principale in un film in lingua straniera, dopo quello vinto da Anna Magnani nel 1956 e da Sophia Loren nel 1962.

Roberto Benigni, il matrimonio in gran segreto con la musa Nicoletta Braschi e l'Oscar con La vita è bella: la storia d'amore degli inseparabili

Benigni non ha figli. Sul perché non c’è mai stata una vera dichiarazione a riguardo. In una circostanza era stata ripresa una frase di Nicoletta Braschi, la moglie, che dichiarò come probabilmente lei non avesse un senso materno. Roberto Benigni è appunto sposato dal 1991 con Nicoletta Braschi, conosciuta sul set de Il Piccolo Diavolo nel 1988, e da allora rimasta sempre al suo fianco. “E' il suo ingresso nella mia vita, c’è un prima e dopo di lei. Nel prima, tutto era farsa", ha affermato Benigni in una vecchia intervista. Anche lei attrice, i due si sono conosciuti quando erano molto giovani. Da allora non si sono mai separati e anzi sembrano essere sempre più affiatati, nonostante stiano insieme ormai da moltissimi anni.

“Mi ha dato verità - le parole ancora di Benigni in una vecchia intervista a Vanity Fair -. Mentre volavo, mi ha riportato con i piedi per terra, e io non riesco a immaginare un altro volto, un’altra presenza, un altro respiro che non sia lei. Per me è una benedizione. Lo è stata davvero”. La coppia di innamorati più longeva dello spettacolo italiano si è formata nel 1980, partendo prima da una scintilla di apprezzamento reciproco fino a maturare in un sentimento forte e profondo, molto aiutato anche dagli interessi in comune dei due come il cinema e la lettura. Il 26 dicembre 1991 la coppia si è sposata a Cesena, in un convento di suore. I due sono protagonisti su Rai1 giovedì 26 agosto nel film Il mostro, del 1994.

