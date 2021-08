Diletta Leotta al Casinò di Venezia con l'amica, poi scatto in gondola: vestito nero e trasparenze hot | Foto

26 agosto 2021 a

Breve vacanza per Diletta Leotta. Dopo il debutto stagionale su Dazn a San Siro per il match dei campioni d'Italia dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Genoa, finito 4-0 per i nerazzurri, la sexy conduttrice ha trascorso qualche giorno a Venezia, regalando come sempre scatti e stories su Instagram per i suoi quasi 8 milioni di followers.

E così è apparsa prima insieme alla sua amica di sempre, Lorenza Di Prima, all'interno del casinò Ca' Noghera, poi splendida in gondola, con un vestito nero lungo con trasparenze hot che hanno fatto letteralmente impazzire i fan. "Tra la luna e la laguna", ha scritto nella didascalia. Insomma, se è vero come sembra che la storia con Can Yaman è finita, facile inviare all'attore turco il messaggio su cosa si stia perdendo.

Diletta che non ha fatto molto caso alle polemiche su di lei e sulla recente festa di compleanno con le "donne lampadario". Anzi, il suo party white and shine ha continuato per giorni a imperversare sulla pagina Instagram della conduttrice, tanto che nelle sue stories ha ripostato una foto di un fan che in una immagine con Diletta e le amiche (tra cui anche la cantante Elodie e la stessa Lorenza Di Prima) ha titolato White and Shine, quando vedi la Madonna.

A dimostrazione della bellezza racchiusa in un solo scatto. Ballerini, acrobati, performer e tanti vip hanno caratterizzato il compleanno dei 30 anni da parte della Leotta in una località vicino Catania, città natale della conduttrice.

Lei, con un vestito naturalmente in tema con la festa, bianco ma decorato con strass e lustrini, ha ballato, cantato e si è dondolata su un’altalena luminosa, che era stata montata in giardino. Tra i tanti amici, parenti e colleghi che hanno raggiunto la festa da varie zone d’Italia, l’assenza di Can Yaman non è passata inosservata. Ma almeno stando ai social, l'assenza dell'attore turco nella vita di Diletta non sembra pesare più di tanto.

