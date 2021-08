Andrea Delogu in shorts e stivali, la dedica a Ema Stokholma è hot: "Il tuo successo mi rende più sexy" | Foto

26 agosto 2021 a

Andrea Delogu ha celebrato con un lungo post su Instagram la sua amica Ema Stokholma. La dj e scrittrice di origini francese si è conquistata la copertina per Donna Moderna, dopo i successi in radio e soprattutto con il suo ultimo libro Per il mio Bene, grazie al quale si è aggiudicata il Premio Bancarella.

Nel suo ultimo post su Instagram, Andrea Delogu si è fatta immortalare con un maglione rosso, shorts di jeans e stivali, per un look ad alto tasso di sensualità.

Da qui la dedica alla Stokholma: "Fiera della mia piccola Boo. (Sì bellezza è più piccola di me, non di altezza ma di età) - si legge nella didascalia che accompagna le immagini -. Potrei dire qui cosa sei per me, ma in realtà che gliene frega alla gente di sentire un altro pippone sull’amicizia? Quindi mi limiterò a dire solo cose egoriferitissime ma vere: il tuo successo mi rende felice (e terribilmente più sexy), mi fa capire che spesso la meritocrazia colpisce ancora e mi fa sperare nel nostro progetto a lungo termine, una villa nel bosco dove invecchiare insieme senza rotture di palle. Ogni giorno insieme è un giorno fortunato e spero tu riesca a trovare quel body di latex che ti avevo prestato settimane fa perché ora mi serve. Ti amo Morwenn Moguerou (il nome all'anagrafe della Stokholma ndr) e sei proprio una bellissima Donna Moderna".

Insomma, una vera e propria dichiarazione d'amore, alla quale la stessa Ema ha risposto con un ironico "Piango ridendo", con tanto di emoji appropriate. Insomma, un'amicizia tra colleghe donne, non così abituale da vedere. Le due hanno trascorso insieme anche le vacanze estive 2021, nel corso delle quali Andrea ed Ema si sono lasciate andare anche a feste scatenate, testimoniate da video e foto social. Una coppia che ha conquistato i social grazie alla sensualità e soprattutto alla capacità di non prendersi troppo sul serio.

