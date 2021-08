Oroscopo del Corriere di venerdì 27 agosto 2021: le previsioni segno per segno

26 agosto 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di venerdì 27 agosto 2021.

ARIETE

Una sorpresa inaspettata scompiglierà le acque in fatto di cuore, inducendovi a rivedere le vostre solide certezze. Presto dovrete rivalutare le vostre idee.

TORO

Questa potrebbe essere una giornata intensa, specialmente se segui il tuo istinto e dici ciò che va detto ai tuoi cari su questioni irrisolte.

GEMELLI

Avrete molte faccende da sbrigare a casa: sarete insofferenti non solo per la quantità di lavoro ma anche per le ripercussioni economiche.

CANCRO

Dovrete tenere a bada una certa insoddisfazione. Le lamentele sono ammesse fino a un certo punto: occhio a chi avete accanto, non fidatevi.

LEONE

È possibile che oggi ti tocchino delle decisioni importanti e anche per questo sarete esigenti con i vostri amici e i vostri cari. Tensioni in vista.

VERGINE

Un po’ di solitudine, seppure per poco tempo, può portarvi benefici: sarà utile per rimettere ordine nella mente leggere un libro o guardare un film.

BILANCIA

State forse un po’ trascurando la persona che avete accanto. Un atteggiamento più tenero e dolce da parte vostra non farebbe male.

SCORPIONE

Sarete un po’ rallentati, forse perché lo stress accumulato torna a farsi sentire e non potrà andare via fino a quando non vi rilassarete.

SAGITTARIO

Oggi vi sembra di camminare su una corda sospesa a centinaia di metri d’altezza. La paura di sbagliare vi logora, combattetela.

CAPRICORNO

Se la stabilità e la sicurezza sono i vostri obiettivi primari, approfittate di questa giornata per realizzare i progetti che avete in cantiere.

ACQUARIO

Oggi vi toglierete tante piccole soddisfazioni e anche qualche sassolino dalla scarpa. Con il partner andrete d'accordo, giornata molto positiva.

PESCI

Il look non è tra più curati, oggi preferite lo stile acqua e sapone, probabilmente non avete velleità di conquista. La stanchezza si fa sentire.

