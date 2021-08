Stasera in tv 26 agosto su Canale 5 c'è il film Windstorm - Uniti per sempre: trama e cast

26 agosto 2021 a

Stasera in tv, giovedì 26 agosto, su Canale 5 c'è il film in prima tv "Windstorm 5 - Uniti per sempre". Ecco alcune anticipazioni su trama e cast della pellicola girata tra fine 2020 e l'inizio di quest'anno.

Si tratta di un film di avventura ambientato in un mondo fiabesco. A causa di un violento temporale estivo, a Gut Kaltenbach arriva uno spettacolo di circo equestre itinerante. Ari è magicamente attratta dal mondo dell'equitazione, ma vede anche i lati negativi perché la vita al circo è difficile per i cavalli. Ari per questo vuole aiutare il vecchio cavallo da esposizione Hurricane con il ragazzo del circo Carlo e con l'aiuto di Windstorm. Quando il fanatico direttore del circo rivela il loro piano, Windstorm è in pericolo. Infine, Mika torna finalmente dal Canada. Le riprese si sono svolte dall'8 luglio all'11 settembre 2019 nell'Assia settentrionale e a Monaco di Baviera. Il film è stato prodotto da SamFilm, in coproduzione con Alias Entertainment e Constantin Film.

Nel cast ci sono Luna Paiano, Hanna Binke, Marvin Linke, Amber Bongard, Tilo Pruckner, Cornelia Froboess e Matteo Miska. Sulle altre reti, sempre in prima serata, c'è lo storico film di Roberto Benigni, "Il mostro" su Rai 1, mentre su Rai 2 ci sono i nuovi episodi di Ncis e Delitti in paradiso. Su Rai 3 altro film in prima tv dal titolo "Angel of mine". Sulle reti Mediaset, invece, c'è il film "L'amore è eterno finchè dura" su Rete 4 (con Carlo Verdone) e tre episodi di Fbi Most Wanted su Italia 1.

