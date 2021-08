Superquark, stasera in tv 25 agosto su Rai1 c'è l'ultima puntata: il programma e gli ospiti di Piero Angela

25 agosto 2021 a

Stasera in tv, 25 agosto 2021, su Rai1 alle 21.25 c'è l'ultima puntata di Superquark, la celebre trasmissione di divulgazione scientifica ideata e condotta da Piero Angela. Vediamo insieme il programma e gli ospiti fra poco in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Quello che per questa stagione è l'ultimo viaggio in onda in prima serata ha come meta il Messico, alla scoperta del rovente nord in compagnia delle immagini della Bbc. La regione più secca di tutto il paese è dominata da due grandi deserti, dove la terra viene dissetata una sola volta l’anno da un monsone caraibico. Come se la cavano a queste temperature le piante e gli animali, spesso dipendenti gli uni dagli altri? Un esempio è quello del Saguaro gigante, un cactus che - immagazzinando l’acqua - diventa fonte di approvvigionamento per insetti ed uccelli.

A seguire, Barbara Gallavotti e Cristina Scardovi vanno a vedere come dare un volto al colpevole ricostruendone i tratti somatici a partire dal Dna, mentre Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher sono su un sommergibile della Marina Militare per scoprire le nuove tecnologie subacquee; e Marco Visalberghi fa il punto sulla fusione nucleare, l’energia pulita del futuro, illimitata e senza rischi. E ancora, Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni raccontano la lotta contro la Xylella per salvare gli ulivi della Puglia. Obiettivo anche sul nostro pianeta: è possibile che la Terra venga centrata da un asteroide o da un frammento di cometa? Quanto è probabile un simile scontro e cosa si sta facendo per studiare gli asteroidi e le comete che si avvicinano pericolosamente al nostro pianeta?

Per le rubriche, ospiti di Piero Angela in studio, l'amatissimo medievista e 're dei podcast' Alessandro Barbero parla dell’invenzione del grattacielo per “Dietro le quinte della storia”; la dottoressa Elisabetta Bernardi spiega come molto presto si potranno mangiare gli insetti, per “Scienza in cucina”: Massimo Polidoro, per “Psicologia di una bufala”; e il professor Emmanuele Jannini che rivela se siamo fedeli o infedeli, per “Questione di ormoni”.

